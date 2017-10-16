O polisler de kumpas belgelerini kaçırmış

Tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, Washington'da ABD'li savcıyla görüştürdüğü FETÖ'cü polis amirleri Arif İbiş ve İbrahim Şener'in, 17 Aralık kumpas belgelerinin kaçırılmasını organize ettikleri ortaya çıktı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Kayıtlarda, 17 Aralık yargı darbesi girişiminin başarısız olmasından ardından 19 Aralık 2013 günü Başkomiser Arif İbiş'in, koridoru gözetledikten sonra diğer FETÖ'cü polislerle birlikte çuvallar dolusu kumpas belgesini dışarı taşıdığı görülüyor. Görüntülere göre İbrahim Şener de çuvalların taşınması sürecinde polisleri yönlendiriyor.
YASADIŞI DİNLEME YAPMIŞLARDI
17-25 Aralık dinlemelerini yapan Eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro'nun amirleri Arif İbiş ve İbrahim Şener'in, dinleme ve teknik takip tutanaklarını, FETÖ kontrolündeki gazete ile televizyonlarla sosyal medyaya servis ettikleri belirlendi. Her ikisi de ByLock'cu olan İbiş ve Şener, 17-25 Aralık sürecindeki rolleri nedeniyle tutuklanmıştı.
18 ARALIK 2013
Yargı darbesinin kilit ismi Yakup Saygılı, CIA ajanı Metin Topuz'la toplantılar yaptığı Mali Şube'den böyle ayrıldı.
23 ARALIK 2013
Başkomiser Arif İbiş, bir koliye doldurduğu kumpas belgesini böyle çaldı. Hızla Mali Şube binasının arka kapısından dışarıya fırladı. Aracıyla kayıplara karıştı.
18 ARALIK 2013
İbrahim Şener, Mali Şube Teknik Büro'daki evrakın çalınması talimatını verdi. Kendisi de yeni atanan şube müdürünün ihaneti fark etmemesi için koridorda bekledi.
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CİA iyi para ödemiş bu VATAN HAİNLERİNE
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