Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Yozgat, Sivas ve Van çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yer yer sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Giresun, Trabzon ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'de ise kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 22

Adana: Az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve yer yer sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor) 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 25