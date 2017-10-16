Mehmetçiğin namlusu teröristin ensesinde

BARIŞÇIL ÇÖZÜM
Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü içerisinde yer alan Türk askerlerinin keşif faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, Özel Kuvvetler'den (bordo bereliler) ve Komando'lardan (mavi bereliler) oluşan birlikler, zırhlı araçlar eşliğinde 12 Ekim'de sınır ötesine geçti. Mehmetçik, ilk etapta Atme üzerinden Salva, Darra İzah ve Bereket Dağı ile Anadan bölgelerine konuşlandı. Böylece planan intikalin ilk etabı tamamlandı. Birlikler, bölgede kendilerinin ve Özgür Suriye Ordusu'nun güvenliğini sağlayacak savunma mekanizmasını kuracak. PKK-PYD'nin yapması muhtemel sızmaları engellenecek. Bölgede Mehmetçiğin varlığını tehdit edecek unsurlar bertaraf edilecek. Bölgede, TSK'nın misyonuyla; "rejim ve muhalifler arasındaki ateşkesin etkinliğinin artırılması", "çatışmaların sona erdirilmesi", "insani yardımların ulaştırılması", "yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşünün sağlanması" ve "krizin barışçıl çözümü" için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlaması hedefleniyor. TSK öncülüğündeki çalışmaların ikinci etabında ise, rota güneye çevrilecek ve İdlib merkezi ile şehrin güneyine doğru geçiş başlayacak. Bu süreçte, Türkiye'nin farklı noktalarından bölgeye kaydırılan Jandarma Özel Harekat ve Piyade birliklerini de kapsayan özel birlikler intikali sürdürecek ve böylece bölge yaşanabilir bir alan haline getirilecek.
ASTANA ANLAŞMASINA TAM UYUM
AK Parti MKYK üyesi, Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, Türk askerlerinin İdlib'e intikalinin dün gece itibariyle tamamlandığını söyledi. Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen ve İdlib'e girecek Türk askerlerinin de bulunduğu tampon bölgede incelemeler yapan Şanverdi, burada yaptığı incelemeler hakkında gazetecilere şu açıklamalarda bulundu: Astana'da yapılan görüşmeler çerçevesinde Türkiye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek üzere o bölgede çatışmasızlık bölgesi oluşturuldu. Bize belirlenen sınırlarda orada kendi görevlerimizi ifa edeceğiz. Şükürler olsun ki son derece başarılı bir şekilde intikal süreci gerçekleşti. Genel olarak intikalin dün gece itibarıyla tamamlandığını biliyorum. Elhamdülillah kazasız belasız Astana'da belirlenen noktalara yerleşmiş durumdalar. İhtiyaç hasıl olduğu sürece hem asker hem de ağır sevkiyatlarımız devam ediyor.
TÜRK ORDUSU SAYESİNDE SALDIRILAR BİTECEK'
46 yaşındaki Ali Hulu, "Halk olarak Türk askerlerine hoş geldin diyoruz. Türk ordusu sayesinde uçak saldırıları son bulacak, istikrar ve güven gelecek. Kalkınma olacak, sivil yaşam şartları iyileşecek. Okullar, camiler, üniversiteler kaygı içerisinde" diye konuştu.
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AFRİNEDE DAHA RAHAT GİRECEYİZ BU ÇAPULCULAR ORADAN HEMEN KAÇACAKLAR BÇYLE O İNSANLARA GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURACAĞIZ ORDAN TÜRK ASKERİ GERİ GELMEYECEK SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ GİZLİLİK İÇİNDE TEKRAR KENDİ YERİNE DEFNEDİLMELİDİR
CHP li vekiller rahatsız olmazsa iyidir
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