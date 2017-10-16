Kuzey Irak'ta jet temizlik

Türk Silahlı Kuvvetlerince, hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Önceki gün Esad rejimi tarafından Astana görüşmeleri kapsamında garantör ülke olan Türkiye'nin bölgeden koşulsuz ve derhal çekilmesi istendi. Açıklamanın ardından TSK kritik bir hamle geldi ve bölgeye üçüncü konvoyun intikalini gerçekleştirdi. Atme'den sınırı geçen konvoydaki askerlerin Şeyh Bereket Tepesi'ne ulaşarak bölgede konuşlandığı. İki gün önce Cuma gecesi ikinci TSK konvoyu sınırı geçtikten sonra İdlib'in Kafr Luzin köyüne konuşlanmıştı.

TSK ANADAN'A İLERLEYECEK

Savunma kaynakları TSK'nın konuşlandığı Daret Kasabası'nın doğusunda, Halep'e 12 km uzaklıktaki Anadan Kasabası'na ilerleyeceğini belirtiyor. Uzmanlar Anadan intikali için bir çatışma beklentisi olmadığını vurguluyor. Halep'in kuzeybatısında kalan Anadan kenti uzmanlar tarafından uluslararası yol üzerinde stratejik bir bölge olarak görülüyor. Türk askeri şimdiye kadar ise Atme, Salva, Daret İzze ve Kaptan El Cebel'de konuşlandı. TSK'nın Anadan'a yerleşmesi halinde Afrin sınırı neredeyse tamamiyle kuşatılmış olacak. Türk askerinin sınır bölgesinde konuşlandığı bölgelere bakıldığında ise YPG mevzilerinin ateş mesafesine alındığı görülüyor.

ÖSO VE YPG ÇATIŞTI

Öte yandan TSK destekli Sultan Murad Tugayı'nın bölgedeki YPG noktasına operasyon düzenlediği iddia edildi. Bölgedeki YPG'li teröristlerin sınırdan sızmaya çalıştıkları belirtildi. İddiaya göre YPG'ye ait 3 zırhlı araç imha edildi. YPG'li bir grup terörist ise etkisiz hale getirildi. Çatışma sırasında Sultan Murad Tugayı mensubu iki ÖSO savaşçısının yaralandığı öğrenildi. Yaralı ÖSO mensupları tedavi için Kilis'e getirildi. Yerel kaynak ise ÖSO birliklerinin İdlib şehir merkezinin doğusundaki Taftanaz Helikopter Üssü'ne yaklaştığını iddia ediyor.

AFRİN-HALEP YOLU KESİLDİ

Yerel kaynaklar YPG'nin kontrolü altındaki Afrin ile Halep arasındaki ulaşımı sağlayan 62 nolu karayolunun Daret İzze Kasabası'na konuşlanan TSK unsurları tarafından kesildiğini bildirdi. Muhaliflere ait bölgedeki yol uzun bir süredir YPG tarafından kullanılmıyordu. Ancak iki taraf arasındaki sınırdan ticaret amaçlı geçişlere izin veriliyordu. TSK'nın kontrol ettiği yolun artık ticari geçişlere de kapatıldığı belirtiliyor. Böylelikle Afrin'e yönelik ticari faaliyetlerin de oldukça azalması bekleniyor.

İNTİKAL GÜNEYE UZAYACAK

Uzmanlar Türkiye'nin İdlib'e çatışmasız girebilecek kadar bölgede etki sahibi olmasının Esad rejimi ve YPG'yi şaşırttığını belirtiyor. TSK unsurları tarafından yapılan keşiflerdin ardından Türk askeri İdlib şehrinin en stratejik bölgelerine yerleşiyor. Kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde, TSK'nın 14 ayrı bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyordu