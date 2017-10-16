Kritik MGK toplantısı sona erdi

MGK bildirisi yayınlandı. Milli Güvenlik Kurulu OHAL'in uzatılması için tavsiye kararı aldı. Bildiride, "İdlib'deki görev başarıyla sürdürülüyor." denildi.

MGK TOPLANTISININ ARDINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

İDLİB OPERASYONU

1 -Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib'te "gerginliği azaltma görev gücü" kapsamında yürüttüğü harekât hakkında Kurul'a bilgi arz edilmiştir. Suriye'de kalıcı barışı tesis etmek amacıyla, Astana mutabakatı çerçevesinde görev yapan unsurlarımızın İdlib çatışmasızlık bölgesindeki görevini başarıyla sürdürdüğü değerlendirilmiştir.

TÜRK HAVA SAHASI VE İBRAHİM HALİL SINIR KAPISININ KAPATILMASI

2- Irak Anayasası'nı ihlal eden gayrımeşru IKBY referandumu sonrasında atılan adımlar değerlendirilmiş; alınması öngörülen yeni tedbirler müzakere edilmiştir.

Türk Hava Sahası'nın IKBY'ne kapatılması ve İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Merkezî Irak Yönetimi'nce devralınması sürecinin başlatılması hükûmete tavsiye edilmiştir.

Bu çerçevede merkezî Irak Yönetimi'nin tüm ülkede anayasal egemenliğini tesis etmek üzere ve özellikle Kerkük'te attığı adımlar değerlendirilmiş; Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önem bir kez daha vurgulanmıştır.

Merkezî Irak Yönetimi'nin Kerkük'te yürüttüğü operasyonun, şehrin son dönemde bozulmaya çalışılan demografik yapısının, tarihî derinliğine uygun şekilde tesisini de sağlamayı amaçlaması hususundaki hassasiyetimiz ve beklentimiz özellikle belirtilmiştir.



OHAL'İN UZATILMASI İÇİN TAVSİYE KARARI

3- FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hâl değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü hâlin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır."

KRİTİK MGK TOPLANTISI SONA ERDİ

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki saat 13.40'ta başlayan toplantı sona erdi.



Toplantı yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.



Toplantının gündeminde OHAL'in 3 ay daha uzatılması da vardı.

Önceki MGK toplantısı, 22 Eylül Cuma günü gerçekleşmiş, 3 saat 10 dakika sürmüştü.



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş geçen cuma günü yaptığı açıklamada OHAL'in uzatılacağınıdı, tavsiye kararının ise yapılacak MGK'da alınacağını duyurmuştu. bugün MGK ve Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantılarda OHAL'in uzatılması için karar alınması bekleniyor. Bugün alınacak karar sonrası TBMM'de yarın ya da çarşamba günü yapılacak oylamanın ardından 5'inci kez uzatılacak. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL uygulaması ile 15 ay geride kaldı.