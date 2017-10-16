Konsolosluk çalışanının kızı ve eşi için flaş karar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen N.M.C'nin eşi S.C. ve kızı K.İ.C, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi.

Savcılık sorgularının ardından şüpheliler, adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, şüpheli anne ve kızını "yurtdışına çıkış yasağı" ve "haftada bir gün en yakın güvenlik birimine imza verme zorunluluğu"ndan oluşan adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bıraktı.

Şüpheli N.M.C'nin eşinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırmasıyla ilgili ifadesinin alındığı öğrenildi. Şüpheli N.M.C'nin ise henüz ifadeye gelmediği kaydedildi.