İstemezükçüler işbaşında

Türkiye, Savunma Sanayi'nde yaptığı devrim gibi yeniliklerle dünyada çok az ülkenin sahip olduğu silahları milli imkânlarla geliştiriyor. Son teknoloji silahlar birçok ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye'nin kendi milli tankını ve savaş uçağını geliştirme projeleri ise son hızla devam ediyor. Ülkemizin ilk uçak gemisi olacak TCG Anadolu için İspanya'yla yapılacak işbirliğine Meclis'ten önceki gün onay çıktı.
CHP'LİLER YİNE RAHATSIZ OLDU
Böylece Türkiye dünyada uçak gemisine sahip 14. ülke olacak ve süper güçlüler ligine terfi edecek. Türkiye'nin savunma sanayinde kat ettiği büyük aşama ve teröre karşı milli silahlarla verilen başarılı mücadele CHP'lileri rahatsız etmeye devam ediyor. Bölücübaşı Öcalan'ın avukatlığını yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'ların PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları asılsız suçlamalarla karalamaya çalışmasından sonra CHP'liler bu kez de uçak gemisine karşı isyan bayrağı açtı.
NİYETLERİ BAĞIMLI TÜRKİYE
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın Meclis görüşmelerinde gemi hakkında koydukları muhalefet şerhinin metnine ulaşıldı. Türkiye'nin süper güç olmasını engellemeye çalışan CHP'liler bu niyetlerini sorularında da açıkça ortaya koydu. TGC Anadolu'yla Hint ve Atlantik okyanuslarına kadar ulaşan binlerce kilometre öteye tabur düzeyinde asker sevk edilip amfibi harekâtlar yapılabileceği belirtilen metinde, "Uçak gemileri denizaşırı operasyonlarda kullanılır. Türkiye neden uçak gemisine ihtiyaç duyuyor? Denizaşırı operasyonlara girişme niyeti mi var?" soruları yöneltildi.
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CHP ye, HDP ye oy yok. Bu iki Vatan haini partilere oy yok. Oyumu Milli ve yerli olan ERDOGAN a ve AKP ye verecegim Allah nasip ve kismet ederse. Milyonlar olarak ERDOGAN in yaninda yer almantan gurur duyuyoruz. Yasasin Guclu lider ERDOGAN, guclu ulke TURKIYE.
KARDEŞİM O ZAMAN BU KİŞİLERİ DEVLET MECLİSE NEDEN SOKUYOR.BUNLARA NEDEN PARA ÖDÜYOR.HERŞEY ORTADA DÜPE DÜZ BU KİŞİLER VATAN DÜŞMANI.BU ÜLKEDE YAŞAMAYI BİLE HAKETMİYORLAR.
CHP'NİN KAŞI ÇIKMASINA ŞAŞIRMAMAK LAZIM, ÇÜNKÜ VATANA MİLLETE FAYDALI BİR ŞEY.
Bunların kime hizmet ettikleri yer belli tek farkları var MAAŞ larını bu millet ediyor yaptıkları iş HAİNLİK
Ulan şerefsiz chpkk lılar amerika savaş gemilerini görünce seviniyorsunuz pislikler defolun Türk görünümlü siyonist haçlılar.
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