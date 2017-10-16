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İstanbul'a yapılacak

İBB Meclisi, BM Habitat ile İBB Gençlik Meclisi'nin "Dünya Yerel Gençlik Meclisleri Birliği"ni kurmasına yönelik protokolü oy birliğiyle onayladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, BM Habitat ile yapılan "Dünya Yerel Gençlik Meclisleri Birliği"nin kurulması protokolünü oy birliğiyle onayladı. Bu kapsamda 32 bin 850 metrekarelik alanda "Uluslararası Gençlik Merkezi" inşa edilecek. Merkezde 454 araçlık otopark, konferans salonu, çok amaçlı spor ve toplantı, sergi salonu, kütüphane, atölye ve derslikler, kafeterya, iç bahçeler, açık basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, dinlenme alanları yer alacak. Merkezde belirli dönemlerde BM ve uluslararası kurumlar için sunum ve toplantılar düzenlenmesi planlanıyor.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 13:14
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