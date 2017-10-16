ABD'nin Türkiye'den ısrarla istediği FETÖ üyeliği ve darbeye teşebbüsten tutuklu yargılanan İzmir Diriliş Kilisesi Papazı Andrew Craig Brunson'un İzmir'deki en yakın arkadaşı ve özel doktoru olan ABD'li John Fowler'in, esrarengiz şekilde ortadan kaybolmasının yankıları sürerken, şok bir gelişme daha yaşandı. Buca'da yaşadığı malikaneye aylardır gelmeyen doktor Fowler'ın aylar öncesinden ABD'ye gittiği öğrenilirken Fowler'ın spor öğretmeni olan eşi Diana Helen Fowler'in de kocasıyla ilgili çıkan haber yayınlandığı gün deşifre olma korkusu ile alelacele ülkesine kaçtığı öğrenildi. ABD vatandaşı olan Diana Helen Fowler'in İzmir'den önce apar topar İstanbul'a oradan da ABD'ye gittiği ortaya çıktı.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato koordinesinde düzenlenen FETÖ operasyonunda geçtiğimiz yıl tutuklanan Diriliş Kilisesi Papazı Andrew Craig Brunson ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Amerikan Ordusu'nda harp subayı olarak görev yaparken 23 yıl önce İzmir'e gönderildiği iddia edilen Brunson'un yakın arkadaşı olan ve aynı zamanda özel doktoru olan ABD'li doktor John Fowler'ın kayıp olduğu haberi büyük yankı uyandırırken şok bir gelişme daha yaşandı.

EVİNDE KALMIYORDU

Buca'da son derece değerli bir arazideki bir malikanede yaşayan Fowler ve eşi aylardır evlerine uğramazken, malikanenin kahyası da aileyi aylardır görmediklerini ve hiç bir haber alamadıklarını belirtmişti. Ancak çok uzun zamandan beri Fowler'ı görmediklerini belirten güvenilir kaynaklar, özel açıklamalarda bulundu. Papaz Brunson ile doktor Fowler ve eşinin çok samimi oldukları öğrenilirken, Brunson ve Fowler çiftinin evlerinde yurt dışından gelen misafirlerle uzun görüşmeler yaptıkları da belirtiliyor. Brunson'un kilisesi yerine, ibadet için İngilizlerin Anglikan Kilisesi'ne gitmeyi tercih eden Fowler'in eşi de bu haberin ardından ortadan kayboldu. Diana Helen Fowler'in deşifre olma korkusuyla apar topar İzmir'den İstanbul'a oradan da ABD'ye uçtuğu ortaya çıktı. Savcılığın ise John Fowler ile ilgili kayıp iddiaları üzerine inceleme başlattığı öğrenildi.