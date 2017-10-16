Türkiye'nin talebiyle Pakistan'dan sınır dışı edilmek istenen ancak Birleşmiş Milletler'den (BM) aldıkları özel statü nedeniyle bu ülkede kalmaya devam eden FETÖ'ye bağlı PakTürk okullarının müdürü Mesut Kaçmaz ve ailesi, Türkiye'ye iade edildi.

İADE LİSTESİNİN BAŞINDAYDI

Pakistan'da FETÖ'ye bağlı 28 okul bulunuyordu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye bu okulların müdür ve öğretmenlerinin Türkiye'ye iadesini talep etmişti. Listenin ilk sırasında ise PakTürk okullarının müdürü Mesut Kaçmaz bulunuyordu. Kaçmaz, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in onursal başkanlığını yaptığı Rumi Forum'un Pakistan temsilcisi olarak da görev yapıyordu. Pakistan hükümeti önce öğretmenlerin çalışma izinlerini iptal etti.

BM'YE BAŞVURDULAR

İade edilmekten korkan FETÖ'cüler BM Göçmen Yüksek Komiserliği'ne başvurarak mülteci adayı sertifikası aldı. Teröristlerin BM koruması altına girmesi nedeniyle Pakistan hükümetinin eli kolu bağlanmış oldu.

BAŞLARINA ÇUVAL GEÇİRİLDİ

BM kalkanı Mesut Kaçmaz'ı kurtarmaya yetmedi. Pakistan hükümetine bağlı güvenlik güçleri 27 Eylül'de gece yarısı Metin Kaçmaz'ın eşi ve iki kızıyla yaşadığı Lahor kentindeki evine baskın düzenledi. Güvenlik güçlerine direnen FETÖ'cü Kaçmaz kelepçelenip başlarına çuval geçirilerek gözaltına alındı.

TERÖRLE MÜCADELE BASTI

Pakistan basınına göre operasyon terörle mücadele birimi tarafından gerçekleştirildi. Metin Kaçmaz ve ailesinin Lahor'da bir villada tutulduktan sonra başkent İslamabad'a transfer edildi. FETÖ'cüler Kaçmaz'ın Türkiye'ye iadesini önlemek için Pakistan Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme Kaçmaz'ın sınır dışı edilmesi kararını durdurdu. Birleşmiş Milletler Göçmen Yüksek Komiserliği ise yaptığı açıklamada, gözaltına alınma olayını yakından takip ettiklerini açıkladı.

DOSTLUĞUNU GÖSTERDİ

Tüm bu engellemelere karşın Pakistan bir kez Türkiye'nin dostu olduğunu kanıtladı. FETÖ'cü müdür ve ailesi, cumartesi sabahı gözleri bağlı bir şekilde başkent İslamabad'dan uçakla Türkiye'ye gönderildi. Kaçmaz ve eşi Meral Kaçmaz, Ankara'da sorguya alındı. Çiftin kızları ise İstanbul'daki akrabalarının yanına gönderildi.