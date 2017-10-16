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'cü alçakların kara propaganda organizasyonu

'cü alçakların kriptolu mesajlaşma programı üzerinden organize olarak, askeri servis araçlarına bombalı saldırıyı Türk İstihbaratı’na yıkmak isteyen ABD’li gazetecinin açtığı anketine destek verdiği ortaya çıktı.

FETÖcü alçakların kara propaganda organizasyonu

Başkentte, 17 Şubat 2016'da askeri servis araçlarına yönelik PKK'nın bombalı saldırısını, Türk İstihbaratı'nın üzerine yıkmak amacıyla ABD'li bir gazeteci tarafından başlatılan kara propagandaya, 'cülerin de üzerinden destek çağrısı yaptığı ortaya çıktı.

TWITTER'DA ANKET AÇTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanarak Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianameye göre, saldırıdan bir gün sonra Bloomberg televizyonunun Türkiye eski büro Şefi ve Avrupa Yatırımlar Müdürü Mark Bentley, Twitter hesabı üzerinden bir anket başlattı. Ankette Ankara saldırısını kimin gerçekleştirdiği soruluyordu. Seçenekler arasında PYD, DEAŞ, Türk İstihbaratı ve diğerleri yer alıyordu. İstanbul polisinin çözümlediği ByLock mesajlarına göre FETÖ, söz konusu ankette 'Türk İstihbaratı' şeklinde oy kullanılması için talimat verdi.

İŞTE O BYLOCK MESAJI
19 Şubat 2016'da Luckyman rumuzlu kişi tarafından ByLock grubuna atılan mesaj da, kara propaganda kampanyasını net olarak ortaya koyuyor. Mesajda, "Çok önemli bir gazeteci. Bloomberg'in eski Türkiye büro şefi. Twitter'da anket yapıyor. Bombalamayı kim yaptı diye. Seçeneklerden 'Turkish Intelligence'i (Türk İstihbaratı) seçelim. Herkes 2 dakikasını ayırıp oy verse abiler... Şu anda diğer yabancı gazeteciler 'vouv' yapıyor" deniliyor.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 10:17
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