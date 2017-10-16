Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanı'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mogadişu'daki bombalı saldırıyla ilgili olarak Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ile bu akşam telefonda görüştü. Bombalı saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu acılı günde de Somalililerin yanında olduklarını ve terörizme karşı Somali hükümetini desteklediklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın menfur saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dilediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak Somalili mevkidaşına dün bir taziye telgrafı da göndermişti.