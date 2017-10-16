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Emirler Gülen’den talimatlar imamdan

soruşturmasında itirafçı FETÖ üyesi öğretmen Hüsamettin G.: Gündemi Gülen Marmara bölge imamı Halit’e, o Tarık’a, bu şahıs da Yavuz’a aktarırdı. Ben de örgüt evlerine dağıtırdım.

Emirler Gülen’den talimatlar imamdan
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen okullarına yönelik soruşturma derinleştirildi. Örgütün bel kemiğini oluşturan bu okulların kapatılması ve ardından buralarda görev yapan öğretmenlere yönelik operasyonlar devam ederken, tutuklanan öğretmenlerden Hüsamettin G.'nin ifadesine ulaşıldı. FETÖ ile dershaneye giderken tanıştığını ardından üniversitede bu bağlantısını sürdürdüğünü anlatan G., üniversite son sınıfta "Yusuf" kod ismini alarak ev abisi olduğunu kaydetti.

"TERÖRİST BAŞINDAN GÜNDEM ALIR"
Üniversiteden mezun olduktan sonra örgüt tarafından "talebeci" olarak İnegöl'e gönderildiğini ve oradaki tüm örgüt evlerinden kendisinin sorumlu olduğunu anlatan Hüsamettin G., "Ben ilçeler eyaletine bağlıydım. Üstümde 'Tarık' kod adlı şahıs vardı. Onun üstünde Yavuz, onun üstünde de Marmara bölge sorumlusu Halit adlı şahıs vardı. Halit, ya terörist başı Fetullah Gülen'den gündem alır, ya da kendisi gündem yaratır, silsile yolu ile gündem tabana kadar yayılır o hafta işlenirdi. 2014 yılında bize AK Parti dışında oy toplanması talimatı verildi" dedi.

"BYLOCK'U 'BİLGİNLER' YÜKLERDİ"
ByLock'u 2014'te indirip kullandığını kabul eden şüpheli, "ByLock programı Google Play Store'dan kaldırıldıktan sonra örgüt içerisinde 'Bilgin' diye tabir edilen şahıslar tarafından mikro SD kartlar vasıtasıyla yüklenmeye başlandı. ByLock programı deşifre olduktan sonra 'Bilginler' Google Play Store'da olmayan SHU isimli programı örgütün güvenlik üyelerine yüklemeye başladılar. Ayrıca Viber görünümlü fakat Viber ile hiçbir ilgisi olmayan güvenilir örgüt üyelerinin telefonlarına yüklemeye başladılar" diye konuştu.

'MAHREM' YERİNE 'BİRİM'
FETÖ'cü öğretmen örgütle bağlantısı bulunan okullarda gerçekte 3 tip öğretmen kadrosunun mevcut olduğunu belirterek şunları anlattı: "Bu kadrolar örgütle hiç ilişkisi olmayanlar, örgütle ilişkisi olup birimle ilişkisi olmayanlar, hem örgüt hem birimle ilişkisi olanlar şeklinde ayrılmaktaydı. Ayrıca okullarda fason öğretmenlerde yani okulda kaydı olup da hiçbir şekilde okula gelmeyen öğretmenler mevcuttu. Bu tip fason öğretmenler örgüt içerisindeki birimlerde görev yaparlar. İşleri bu olduğu için okula gelmezler. 'Mahrem imam yapılanması' şeklindeki tabir örgüt içerisinde kullanılmazdı. Bu yapılanmalar 'Birim' olarak adlandırılmaktaydı. 'Birim'lerde yer alan kişiler birbirlerini tanımazlar. Bu kişileri ancak ve örgüt içerisinde personelci ve 'ser rehber' olarak tabir edilen kişiler kesin olarak bilirler.

SABAH
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 02:12
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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METİJ METİJ

MOSSAD CİA nın kullandığı TERÖRİST F.G

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evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 09:51
&#199;ARŞI ÇARŞI

CİA nın USAME BİN LADİNİ FETHULLAH GÜLEN iyi tezgah kurdular

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 09:39
semm semm

vatikan papazi fatos ....lanet yaratik

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 04:56
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