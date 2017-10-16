Emirler Gülen’den talimatlar imamdan

"TERÖRİST BAŞINDAN GÜNDEM ALIR"
Üniversiteden mezun olduktan sonra örgüt tarafından "talebeci" olarak İnegöl'e gönderildiğini ve oradaki tüm örgüt evlerinden kendisinin sorumlu olduğunu anlatan Hüsamettin G., "Ben ilçeler eyaletine bağlıydım. Üstümde 'Tarık' kod adlı şahıs vardı. Onun üstünde Yavuz, onun üstünde de Marmara bölge sorumlusu Halit adlı şahıs vardı. Halit, ya terörist başı Fetullah Gülen'den gündem alır, ya da kendisi gündem yaratır, silsile yolu ile gündem tabana kadar yayılır o hafta işlenirdi. 2014 yılında bize AK Parti dışında oy toplanması talimatı verildi" dedi.
"BYLOCK'U 'BİLGİNLER' YÜKLERDİ"
ByLock'u 2014'te indirip kullandığını kabul eden şüpheli, "ByLock programı Google Play Store'dan kaldırıldıktan sonra örgüt içerisinde 'Bilgin' diye tabir edilen şahıslar tarafından mikro SD kartlar vasıtasıyla yüklenmeye başlandı. ByLock programı deşifre olduktan sonra 'Bilginler' Google Play Store'da olmayan SHU isimli programı örgütün güvenlik üyelerine yüklemeye başladılar. Ayrıca Viber görünümlü fakat Viber ile hiçbir ilgisi olmayan güvenilir örgüt üyelerinin telefonlarına yüklemeye başladılar" diye konuştu.
'MAHREM' YERİNE 'BİRİM'
FETÖ'cü öğretmen örgütle bağlantısı bulunan okullarda gerçekte 3 tip öğretmen kadrosunun mevcut olduğunu belirterek şunları anlattı: "Bu kadrolar örgütle hiç ilişkisi olmayanlar, örgütle ilişkisi olup birimle ilişkisi olmayanlar, hem örgüt hem birimle ilişkisi olanlar şeklinde ayrılmaktaydı. Ayrıca okullarda fason öğretmenlerde yani okulda kaydı olup da hiçbir şekilde okula gelmeyen öğretmenler mevcuttu. Bu tip fason öğretmenler örgüt içerisindeki birimlerde görev yaparlar. İşleri bu olduğu için okula gelmezler. 'Mahrem imam yapılanması' şeklindeki tabir örgüt içerisinde kullanılmazdı. Bu yapılanmalar 'Birim' olarak adlandırılmaktaydı. 'Birim'lerde yer alan kişiler birbirlerini tanımazlar. Bu kişileri ancak ve örgüt içerisinde personelci ve 'ser rehber' olarak tabir edilen kişiler kesin olarak bilirler.
SABAH
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MOSSAD CİA nın kullandığı TERÖRİST F.G
CİA nın USAME BİN LADİNİ FETHULLAH GÜLEN iyi tezgah kurdular
vatikan papazi fatos ....lanet yaratik
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