Elif Şafak ile reklamları izlediniz

New York'taki TED Talks'ta konuşan Elif Shafak "aslında" ne kadar iyi bir insan olduğunu anlattığı konuşmasında bir itirafta bulunmuş.

Meğer kendisi biseksüelmiş. Yani hem karşı cinsle hem de kendi cinsiyle beraber olabiliyormuş.

"Sorduk mu" dediğinizi duyar gibiyim.

Haklısınız...

Ancak Elif Shafak "sorduğumuz", hatta kendisini bu konuda çok sıkıştırdığımız konusunda ısrarcı.

Öyle ki, TED'deki konuşmasını, "baskımızdan ötürü" gizlediği cinsel tercihi üzerine kurmuş.

Evet, kendisini tanıyoruz. "Reklam" için her kılığa girer.

Tasavvuf mu yükseliyor? Hemen Mevlana'nın kapısını çalıp roman yazar. İmza günlerinde de kitaplarını "eyvallah" diye imzalar...

Yeri gelir banka reklamında oynar...

Konuşulmuyor mu, gündem mi düştü? Pat, Seda Sayan'ın programına çıkar...

Satışlar iyi gitmiyor mu? Pembe kapaklı "Aşk" isimli romanına, erkekler almaz diye gri kapaklı baskı yapar...

Şimdi de bakmıştır, ABD'de Trump'ın cinsiyetçi çıkışlarına tepki var... Hop "biseksüelim biseksüelim sormayın gitsin ey Amerikalı okur" diye uçmuş New York'a.

Şu kadarını söyleyeyim Elif Shafak ne biseksüel ne başka bir şey... Umurunda olduğunu bile sanmıyorum.

O, sadece seçtiği (evet seçtiği) Şafak soy ismini yurtdışında kendisine yardımcı olsun diye "Shafak"a çeviren bir reklam karakteri.

Üstelik kendisini de satmıyor!