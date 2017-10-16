Deniz Baykal yoğun bakımda

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Fransa'nın Strasbourg kentinde temaslarını sürdürüyordu. Türkiye'ye dönen Baykal, gece yarısı yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. FOX TV'den İsmail Küçükkaya, Baykal'ın yüksek ateş ve zatürre başlangıcı nedeniyle tedavi altında tutulduğunu söylerken, AA'nın haberine göre, Deniz Baykal'ın Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

DOKTORU SON DURUMUNU AÇIKLADI

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bahattin Güzel, Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Stent koyduk. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Bilinci açık. Durumunun daha iyiye gideceğini umut ediyoruz. Beyin fonksiyonları yerinde. Kol ve bacağında hafif güçsüzlük var. Bu yapılan işlemin çabuk yapılmasının faydası var. Geç kalınsaydı o güçsüzlüğün giderilmesi daha zor olacaktı. Yoğun bakımdaki tedavimiz sürüyor. Tedavimiz devam edecek. Sol kolu ve sol bacağında kısmi hafif derecede güçsüzlük var. Şu anda cerrahi operasyonluk bir durum yok."

"TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

CHP Antalya eski Milletvekili Tuncay Ercenk ise, " Baykal önce özel bir hastaneye ardından İbni Sina Hastanesi'ne sevk edildi. Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlarının verdiği bilgiye göre üst solunum yolu enfeksiyonu var. Tedavisi sürüyor. Gelecek iyi haberleri bekliyoruz" dedi.

YARKADAŞ SON BİLGİLERİ VERDİ

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da hastanede görüştüğü yetkililerden son bilgileri aktardı. Yarkadaş, Baykal'a bazı testler yapıldığını, bir damarında pıhtı tespit edildiğini ve hastanenin gerekli müdahaleyi yaptığını bildirdi. Baykal'ın tıkanan damarı için anjiyo yapıldığı öğrenildi.

Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastanenin yarım saat içinde konuyla ilgili bilgilendirme yapacağını da belirtti.

'HAYATİ TEHLİKESİ YOK'

Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş'ten bir açıklama geldi. NTV canlı yayınına telefonla katılan Ateş, Baykal'ın hayati tehlikesi olmadığını söyledi.

ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Üniversitesi rektörünü arayarak Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

BAŞBAKAN KILIÇDAROĞLU'NU ARADI

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak Deniz Baykal'ın son durumuyla ilgili bilgi aldı.