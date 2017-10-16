Deniz Baykal yoğun bakımda

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Fransa'nın Strasbourg kentinde temaslarını sürdürüyordu. Türkiye'ye dönen Baykal, gece yarısı yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. FOX TV'den İsmail Küçükkaya, Baykal'ın yüksek ateş ve zatürre başlangıcı nedeniyle tedavi altında tutulduğunu söylerken, AA'nın haberine göre, Deniz Baykal'ın Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
DOKTORU SON DURUMUNU AÇIKLADI
Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bahattin Güzel, Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Stent koyduk. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Bilinci açık. Durumunun daha iyiye gideceğini umut ediyoruz. Beyin fonksiyonları yerinde. Kol ve bacağında hafif güçsüzlük var. Bu yapılan işlemin çabuk yapılmasının faydası var. Geç kalınsaydı o güçsüzlüğün giderilmesi daha zor olacaktı. Yoğun bakımdaki tedavimiz sürüyor. Tedavimiz devam edecek. Sol kolu ve sol bacağında kısmi hafif derecede güçsüzlük var. Şu anda cerrahi operasyonluk bir durum yok."
"TEDAVİSİ SÜRÜYOR"
CHP Antalya eski Milletvekili Tuncay Ercenk ise, " Baykal önce özel bir hastaneye ardından İbni Sina Hastanesi'ne sevk edildi. Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlarının verdiği bilgiye göre üst solunum yolu enfeksiyonu var. Tedavisi sürüyor. Gelecek iyi haberleri bekliyoruz" dedi.
YARKADAŞ SON BİLGİLERİ VERDİ
CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da hastanede görüştüğü yetkililerden son bilgileri aktardı. Yarkadaş, Baykal'a bazı testler yapıldığını, bir damarında pıhtı tespit edildiğini ve hastanenin gerekli müdahaleyi yaptığını bildirdi. Baykal'ın tıkanan damarı için anjiyo yapıldığı öğrenildi.
Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastanenin yarım saat içinde konuyla ilgili bilgilendirme yapacağını da belirtti.
'HAYATİ TEHLİKESİ YOK'
Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş'ten bir açıklama geldi. NTV canlı yayınına telefonla katılan Ateş, Baykal'ın hayati tehlikesi olmadığını söyledi.
ERDOĞAN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Üniversitesi rektörünü arayarak Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
BAŞBAKAN KILIÇDAROĞLU'NU ARADI
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak Deniz Baykal'ın son durumuyla ilgili bilgi aldı.
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Türkiyeyi sikayet etmeye gitmistir. Türkiye Devleti icin yaptigi hic bir is yoktur!
yorumları okuyunca merak ettim. Ben Antalyalı olarak 20 senedir bir faydasını görmediğim bu adamın uzaktan ne faydasını gördünüz. Ayrıca birde madem bu kadar sevdiniz o zaman onun eşine yaptıklarını sizin eşleriniz de size yapsın. çünkü samimi ve değerli bir insanın yaptıkları yanlış olamaz değil mi ? Pirincin içindeki beyaz taşları ayırmayı öğrendiğimiz zaman gerçek dost ve dost gibi görünenleri de ayırmayı öğreniriz. Yusuf Tunadan :Ben ne insan gördüm, üstünde elbise yoktu, Ne elbiseler gördüm, içinde insan yoktu.
Geçmiş olsun sayın DENİZ BAYKAL sizinle ayrı dünya görüşlerimiz olsada her zaman K.K gibilerden daha çok sevdik samimi gördük
evet gecmıs olsun sayın baykal sız cok degerlı bır sıyasetsınız sız rahmetlı ecevıtın mırasısınız onunla yol arkadaslıgı yaptınız kım ne derse desın sayın recep tayyıp erdogana yaptıgınız hareket tam durust temız ve ahlaklı sıyasettı ben partı tutmam ama adam tutarım sızde adam gıbı adamsınız sayın recep tayyıp erdoganda ben bılıyorum ıcınızde dogru yapılan her seyı takdır ettıgınızı sıze mınnettar olmalıyım ulkenın basına sızın gıbı degerlı bır lıderın gelmesıne vesıle oldunuz tekrar gecmıs olsun ve rabbım saglık sıhhat versın kılıcdaroglunada sızın aklınızdan azda olsa versın herseye muhalefet olunmaz dogru olan seylerı takdır etmekde bır onurdur .......
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