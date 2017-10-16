Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Aysel Çelikel, Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu'nun hazırladığı bildiride 'Atatürk' ve 'milli eğitim' başlıklarının olmamasını "HDP tabanını düşünerek hareket etmeliyiz." diyerek savundu.
"LAİKLİK VE BİLİŞSEL EĞİTİM" DEDİ
Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Başkanı Bora Çelik, platform tarafından hazırlanarak dağıtılan 'Veli El Kitabı'nda Atatürk'süz olarak düzenlenen müfredata eleştirilerde bulundu. ÇYDD Başkanı Çelikel ise HDP'nin aldığı oy oranının 6 milyon olduğunu söyleyerek "Herkes aynı düşünceye sahip değil. Birleştirici unsur laiklik ve bilimsel eğitim." dedi.
"TGB VARSA BEN YOKUM"
Çelikel, TGB'nin platformun yürütme kuruluna girme isteğine "Eğer TGB gelirse ben çıkarım." şeklinde tepkisini gösterdi.
KURUM 'AMAÇLARINA' UYMADI
Web sitesinde, "Atatürk ilke ve devrimleri (Kemalizm) ile gerçekleşmiş olan hakların korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve çağdaş eğitim yolu ile çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşılmasıdır." şeklinde amaçları belirtilen kurumun yayınladığı bildiriden Atatürk başlığını kaldırmış olması eleştiriliyor.
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CHP'NİN ATATÜRKÇÜ OLDUĞUNA HİÇBİR ZAMAN İNANMADIK, HER ŞEYİNİN SAHTE VE GÖZ BOYAMA OLDUĞU DEMEÇLERDEN TAVIRLARDAN ÇOK BELLİ OLUYOR, BUNLAR HAİN, ATATÜRKÇÜLER ASLA HAİN OLAMAZ.
al sana bir PİSLİK DAHA...
birleştirici olmak akıllarına 50 milyon Müslümana başörtüsü zulmü yapılırken gelmemişti.
Bizdeki muhalefet iktidarı düşürme pahasına vatanı düşürmeye razıdır...
Bu pisliklerin atatürk ile olan bağlılık sistemi bu kadar olur, atatürk'e olan bağımlılıkları sadece Türk Milletine karşı yapılan terör estirme teknikleridir, artık Millet bunların oyunlarını yemiyor, amaçları ve planları da bu değil mi Türkiye'ye karşı savaşmaktır, inanın ki çydd dedikleri yer tam bir harçlı siyonist terörist yetiştirme yeridir, bu pislikler tamamen temizlenmelidir. Bunların tamamı chpkk ve hdpkk dan mevcuttur,
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