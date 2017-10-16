Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Aysel Çelikel, Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu'nun hazırladığı bildiride 'Atatürk' ve 'milli eğitim' başlıklarının olmamasını "HDP tabanını düşünerek hareket etmeliyiz." diyerek savundu.

"LAİKLİK VE BİLİŞSEL EĞİTİM" DEDİ

Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Başkanı Bora Çelik, platform tarafından hazırlanarak dağıtılan 'Veli El Kitabı'nda Atatürk'süz olarak düzenlenen müfredata eleştirilerde bulundu. ÇYDD Başkanı Çelikel ise HDP'nin aldığı oy oranının 6 milyon olduğunu söyleyerek "Herkes aynı düşünceye sahip değil. Birleştirici unsur laiklik ve bilimsel eğitim." dedi.



"TGB VARSA BEN YOKUM"

Çelikel, TGB'nin platformun yürütme kuruluna girme isteğine "Eğer TGB gelirse ben çıkarım." şeklinde tepkisini gösterdi.

KURUM 'AMAÇLARINA' UYMADI

Web sitesinde, "Atatürk ilke ve devrimleri (Kemalizm) ile gerçekleşmiş olan hakların korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve çağdaş eğitim yolu ile çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşılmasıdır." şeklinde amaçları belirtilen kurumun yayınladığı bildiriden Atatürk başlığını kaldırmış olması eleştiriliyor.