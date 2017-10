Bozdağ: OHAL 3 ay daha uzatıldı

Milli Güvenlik kurulunda alınan tavsiye kararlarının değerlendirilmesi üzerine Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

Bozdağ'ın açıklamasından satır başları;

Türkiye Somali ile dayanışma içinde olmuştur. Somali'deki yaralılar daha önce yaptırılan Recep Tayyip Erdoğan Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Bugün 35 yaralının Türkiye'ye ulaştırılmasını bekliyoruz.

Türkiye olarak Somali devleti ve halkı ile dayanışma içinde olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğimizi ifade etmekte fayda görüyoruz.

Sayın Baykal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız ki kısa sürede sayın Baykal sağlığına kavuşur.

Çaykur yönetim kurulu geçtiğimiz günlerde çay fiyatlarına yüzde 20 oranında zam kararı almıştı. Bakanlar Kurulu zammın geri alınmasını kararlaştırdı.

KUZEY IRAK'A HAVA SAHASI KAPATILDI

Kuzey Irak'a yönelik olarak Türk hava sahası kapatılmıştır. MGK'da alınan tavsiye kararı doğrultusunda hiçbir uçak IKBY'deki alanlara uçamayacaktır. İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Bağdat'a devri konusunda da Bakanlar Kurulumuz çalışma kararı almıştır.

OHAL'İN 3 AY DAHA UZATILMASI KARARI ALINDI

Süresi dolmak üzere olan OHAL'in uzatılmaması hususunu değerlendirdi ve OHAL'in 3 ay daha uzatılması hususunu Bakanlar Kurulu'na tavsiye etti. Toplanan Bakanlar Kurulu, FETÖ, PDY, PKK, KCK, DEAŞ ile etkin mücadele için, hızlı karar almak için, OHAL'i gerekli kılan şartların tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamak maksadıyla alınan tedbirlerin devamını temini için OHAL'in 3 ay daha uzatılmasını karara bağlamıştır. Karar TBMM Başkanlığı'na gönderilmiştir.

Halk arasında Habur Sınır Kapısı olarak bilinen İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Irak hükümeti ile devri konusunda çalışma yapılması tavsiye edildi. Bakanlar Kurulu karar aldı. Bakanlıklar bu çalışmaları başlattılar. Çalışmalar bittikten sonra bu kapı tamamen Irak hükümetinin kontrolüne geçmiş olacaktır. Sayın Başbakanımızın Irak ziyareti gerçekleşmedi fakat önümüzdeki günlerde ziyaretin gerçekleşme ihtimali var. Bundan sonra da zaman zaman buradan oraya, oradan buraya gitmeler olacaktır.

IRAK ORDUSUNUN KERKÜK OPERASYONU

Kerkük kadim bir Türkmen kenti. Irak ve Türkiye Kerkük'ün statüsünün korunması konusunda bugüne kadar işbirliği içinde oldular. Kuzey Irak'ın yaptığı gayrımeşru olan referandumdan sonra bölgede büyük gerginlikleri ortaya çıktı. Türkiye, Irak bölgesel yönetimini defalarca uyardı. Sonuçlar kendini ağır ağır göstermeye başladı.

Bu sürecin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğine de inanıyoruz. Kerkük'ün demografik yapısının korunmasının son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyoruz. PKK teröristlerine alan açıldığı haberleri Türkiye'yi son derece rahatsız etmiştir. Türkiye, Irak'ın egemenlik haklarının korunmasına büyük önem vermektedir. Irak hükümetinin Kerkük'e dönük adımı aslında geç kalan bir adımdır. Bu saldırıyı defetmek üzere olan adımı elbette önemsiyoruz. Türkiye, Kerkük'te olan bitenleri an be an takip etmektedir. Türkiye'nin kulağı, gözü, eli oradadır. Her şeyi takip edeceğiz.

VİZE KRİZİ

Türkiye ve ABD ilişkileri çok güçlü sınamalardan geçti. Hiçbir dönemde vize krizi gibi bir hadise ile karşı karşıya gelmedik. Geçmişte de biz sınamalardan geçtik. 1 Mart tezkeresi, başka olayları da yaşadık. Son dönemlerde böyle bir karar çıktı. Ankara'nın (Büyükelçilik) Washington'u doğru bilgilendirmediği gibi bir kanaat bizde var. Doğru bilgilendirmiş olsalardı böyle bir karar alınmazdı. Heyet bugün Türkiye'ye geldi. Yarın Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlarının müsteşar yardımcıları ile bir araya gelip değerlendirme yapacaklardır.

BAŞİKA'DAKİ TÜRK ASKERİ VARLIĞI

Başika'da Türk askerinin varlık nedeni Irak'ın toprak bütünlüğünü tehdit etmek değil. Türk askeri orada işgal maksadıyla bulunmuyor. DEAŞ'la mücadele kapsamında Türk askeri Başika'dadır. Biz Türkiye olarak bütün iyi niyetimizi ortaya koyuyor ve burada Irak'ın aleyhine Türk askerinin bulunmadığını ifade ettik. Başbakanımızın ziyaretinin iptali Başika ile ilgili değildir. Bu ertelenmiştir, iptal değildir.

(Başbuğ hakkındaki karar) Bakanlar Kurulu'nun gündeminde böyle bir konu yoktu. Zaten Bakanlar Kurulu'nda da konuşulacak bir konu değil. Adli bir konu. Bu konuda şu anda Başbakanlığa yapılmış bir tebligat yok. Mahkemeden iletildikten sonra Başbakanımız bir karar verecektir.

SEÇİM SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

16 Nisan referandumu sonrası Türkiye'de hükümet sistemi değişmiştir. Pek çok yasa da uyum değişikliği zarureti ortaya çıktı. Milletvekili seçimi kanunu, siyasi partiler kanununda da uyum değişikliği yapma zarureti ortaya çıkmıştır. Adalet Bakanlığı bu konuda komisyonlar oluşturdu. Ayrıca, Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın talimatı ile de bir komisyon oluşturuldu. Haber bu yönü ile, uyum değişiklikleri üzerine ise doğrudur. Ancak seçim sistemine dair bir değişiklik gündemde yok. Seçim barajına dair de çalışma olmadığını ifade etmek isterim.