Deniz Baykal'ın doktorlarından açıklama geldi: Bilinci açık, konuşabiliyor, güç kaybı azaldı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın hastaneye nasıl geldiğini ve şu an ki durumu hakkında bilgi verdi.

Rektör Erkan İbiş şunları söyledi:

Bir boğulma hissiyle uyanıyor. Danışmanını arıyor. Bu önemli, danışmanını arayabiliyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. 6:30'ta özel bir hastaneye naklediliyor. Orada hemen MR'ı çekiliyor. MR'daki bulgular ve Deniz beyin sol tarafındaki güçsüzlük, güç azalması sebebiyle hastanemize acil müdahale için intikal ettiriliyor.

Arkadaşlarımız bu süreç içerisinde toparlanıyor, hazırlanıyor. Ve 08:00'de anjiyo ünitemize alınıyor. Beyne giden ana damarlardan birindeki tıkanıklığı yapan pıhtıyı çıkartmak için müdahale ediliyor.

"48 SAAT YOĞUN BAKIMDA TAKİBİ OLACAK"

Beyne kan akımı normale dönüyor. Ondan sonraki süreçte ise, derhal ilaç tedavileri başlanıyor. Yoğun bakıma hastamız tekrar alınıyor, tedavisi devam ediyor. Ben de kendisiyle konuştum, bilinci gayet açık, konuşabiliyor. Her olayın farkında, güç kaybında da geri dönüş görülüyor. Tahmin ediyorum ki 48 saat yoğun bakımda takibi olacak, tedavisi yapılacak.