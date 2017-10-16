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Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

, CHP Genel Başkanı ile görüşecek.

Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

, CHP Genel Başkanı ile görüşecek.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım bugün saat 14.30'da Mecliste Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.

Görüşmede ana gündem OHAL'in tekrar uzatılması ve Kerkük'te yaşanan son gelişmeler olacak.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 22:19
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