Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.



Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım bugün saat 14.30'da Mecliste Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.



Görüşmede ana gündem OHAL'in tekrar uzatılması ve Kerkük'te yaşanan son gelişmeler olacak.