AA muhabirinin Dıraç Mahkemesinden edindiği belgeye göre, 39 yaşındaki Aydoğmuş, 13 Ekim'de Dıraç Sınır ve Göç Bölge Müdürlüğü'nden, Arnavutluk'a siyasi sığınma ve koruma talebinde bulundu.



Belgeye göre Aydoğmuş'un gözaltına alındığı andan itibaren sözlü olarak sığınma talebinde bulunduğu, ancak bunun yetkililer tarafından işleme alınmadığı ve bu nedenle talebini daha sonra yinelediği kaydedildi.



Aydoğmuş'un evrakta sahtecilik nedeniyle görülen adli sürecinin devam edeceği belirtilirken, sığınma talebi ile ilgili sürecin de paralel olarak işleyeceği aktarıldı.



Aynı belgede Aydoğmuş'un, yakalandığı sırada sahte pasaport dahil tüm evraklarına el konulduğu için ülke dışına çıkma ihtimali bulunmadığı belirtildi.

8 EKİM'DE YAKALANMIŞTI

​Aydoğmuş, karısı ve iki çocuğuyla 8 Ekim'de sahte pasaportla sınırı geçmeye çalışırken yakalanmış, kendisi gözaltına alınırken, çocuklarının yaşı küçük olmasından dolayı eşi başkent Tiran'ın Babrru bölgesindeki Yabancılar Kabul Merkezine sevk edilmişti.

İnterpol'ün Tiran Ofisi işbirliğinde yürütülen soruşturmada, söz konusu şüpheli hakkında, terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle uluslararası yakalama kararı bulunduğu ve Türkiye tarafından arandığı tespit edilmiş, Türkiye'ye iadesine ilişkin gerekli yasal prosedür tamamlanana kadar gözaltında tutulacağı kaydedilmişti.

Ancak 13 Ekim'de Dıraç Mahkemesi, Dıraç Savcılığının gözaltı kararını bozarak Aydoğmuş'un tutuksuz yargılanması kararını vermiş, duruma Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tepki göstererek "şahsın serbest bırakılmasının terörle mücadelede kötü bir örnek olduğu" vurgulanmıştı.

Aydoğmuş'un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının geçen yıl tespit ettiği, FETÖ'nün Twitter'da propaganda aracı olarak kullandığı "Fuat Avni" hesabına istihbarat sağlayan trol ekibinden olduğu iddia edilmişti.