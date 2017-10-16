AK Parti’de adaylık kriteri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 seçimlerine hazırlık için hem parti teşkilatları hem de belediyelerde eş zamanlı olarak yürüttüğü değişikliklere titiz bir çalışma sonrasında karar veriyor. Erdoğan, illere gittiğinde kendisine iletilen şikayet notları veya dosyalarını yanında götürüyor. Daha sonra da bunları büyük bir titizlikle inceliyor. Erdoğan, hassas yerler için çifte çalışma yaptırıyor. Hem kendi kurduğu ekipler hem de parti müfettişleri illere gidip teşkilat ve belediye ile ilgili inceleme yapıyor. Ayrıca burası için anketler de düzenleniyor. Erdoğan, görevden ayrılan il başkanlarının yerine atananla ile tek tek görüşüyor. Bu görüşmeler sırasında konuştuğu isimlerden "2019 seçimlerinde aday olmayacaklarına" ilişkin güvence istiyor. Yani bu isimler 2019 seçimlerinde teşkilatların başında kalacak. Görevden alınan il başkanlarının bazılarını 2019 yılında belediye başkanı ya da milletvekili adayı olmak istedikleri için görevi bıraktıklarını belirtildi.



SABAH