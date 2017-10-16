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'den yeni açıklaması

ile arasında işlemlerinin askıya alınmasının ardından ilk kez heyetler arası görüşmelerde bulunacak ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Ankara'ya geldi. ABD Büyükelçiliği'nden 'sağlık' ve 'insani durumlar' için vize duyurusu geldi. Bu tür başvurular için vize hizmeti açıldı.

Ve ABD geri adım attı!

Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet öğleden sonra Esenboğa Havalimanına indi. Cohen, muhabirin, iki ülke arasındaki sorunu hakkındaki sorusuna "Belirleyici olan ben değilim" şeklinde cevap verdi. Amerikalı heyetin yarın Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle vize sorununun aşılmasına yönelik görüşme yapması bekleniyor.

SAĞLIK VE İNSANİ DURUMLAR İÇİN VİZE AÇIKLAMASI
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği sosyal medya hesabından sağlık ve insani durumlarda verilecek olan ABD vizesi için bir duyuru yaptı. ABD Büyükelçiliği'nin 'ye vizeleri askıya aldıklarını duyurmasının ardından süren kriz devam ederken yeni bir hamle geldi. ABD, Twitter hesabı üzerinden sağlık ve insani durumlarda verilecek olan ABD vizesi için duyuru yaptı. Bu tür başvurular için vize hizmeti açıldı. Elçilikten yapılan açıklamada, "Acil insani ve sağlık durumlarında ABD vize başvurusu için lütfen ziyaret ediniz → https://ais.usvisa-info.com/" denilerek vize hizmetinin yapıldığı siteye yönlendirme yapıldı.

Duyuru şu şekilde:

ABDden yeni vize açıklaması
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 17:59
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