Sinop'ta ölümlü kaza sonrası vatandaşlar yolu trafiğe kapattı

Sinop'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 BM 430 plakalı otomobil, Sinop-Samsun karayolu Taşmanlı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Tosun'a (82) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Tosun, olay yerinde hayatını kaybetti. Tosun'un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.





Tosun'un, yatsı namazını kılmak için yolun karşısındaki camiye gittiği öğrenildi.

YOLU ULAŞIMA KAPATTILAR

Bu arada, kaza sonrası olay yerine gelen Tosun'un yakınları ve köylüler, aynı yerde daha önce de ölümlü trafik kazaları yaşanmasına rağmen önlem alınmadığını öne sürdü. Grup, tepkilerini göstermek için Sinop-Samsun karayolunu çift yönlü trafiğe kapattı.

Jandarma ekiplerinin uyarısına rağmen yolu açmayan vatandaşlar, olay yerine gelen Vali Yardımcısı İzzet Ercan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ile görüştü.

Vali Yardımcısı Ercan'ın gerekli önlemlerin alınacağı sözünü vermesi üzerine vatandaşlar yolu ulaşıma açtı.