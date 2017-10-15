Bakan Demircan'ın yanı sıra Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Dış İlişkiler Genel Müdürü Öner Güner, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Furkan Karabekmez ile birlikte hekim, hemşire ve sağlıkçılardan oluşan 33 kişilik heyet yer aldı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Demircan, menfur hadiseden dolayı hem Somali halkına geçmiş olsun dileklerini sunacak, hem muhtemelen 50 dolayında olması beklenen yaralıların Türkiye'ye nakli konusunda koordinasyonu hızlandıracak.
Yaralıların 16 Ekim 2017 Pazartesi akşam saatlerinde Türkiye'de olması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Demircan'ın Somali'ye hareketinden önce gündüz saatlerinde askeri uçakla gerek duyulan ilaç, tıbbi cihaz ve uzman hekim sevkiyatı gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı, 50 dolayında olması beklenen getirilecek yaralıların tedavisi için muhtelif hastanelerde gerekli tertibatı ve önlemleri aldı.
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Ankara'daki hastanelerde gelecek yaralılarla ilgili ayarlamalar yaptı. Ayrıca farklı hastanelerden Somali'ye gönderilmek üzere sarf malzemesi tedarik edildi.
EKİPTEN BİR KISMI SOMALİ'DE KALACAK
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Somali'den yaralıların nakli için 16 kişilik bir ekip görevlendirdi. Ekipten bir kısmı nakli mümkün olmayan hastaların tedavisi için Somali'de kalacak. Ayrıca yaralıların Türkiye'ye getirilmelerinin ardından görev üstlenmek üzere ekipler hazırlıklarını tamamladı.
Öte yandan Somali'de faaliyetlerini sürdüren Sağlık Bakanlığı'na bağlı Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi, olaydan etkilenen 200 civarında yaralının tedavisini üstlendi. Bunların arasında tedavisi tamamlananlar olduğu gibi, halen tedavisi devam etmekte olanlar ve ölenler de var.
Çok sayıda yaralının intikali üzerine personel eksiğinin karşılanması amacıyla ihtiyaç duyulan 2 Genel Cerrahi uzmanı, 2 Ortopedi ve travmatoloji uzmanı, 2 Plastik Cerrahi uzmanı acilen Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapmak üzere Somali'ye intikal ettirildi.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın ziyareti kapsamında Somali Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı ile resmi temaslarda bulunması bekleniyor" denildi.
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