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ve 'da kritik gündem!

Yarın Ankara'da iki önemli toplantı var. İlk olarak Milli Güvenlik Kurulu ardından da toplanacak.

MGK ve Bakanlar Kuruluda kritik gündem!
15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının süresi 19 Ekim'de doluyor.

OHAL'in 5. kez uzatılması için Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyede bulunması hemen ardından toplanacak nda ise OHAL'i uzatma kararının alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek ve Bakanlar Kurulu toplantılarında, İdlib operasyonu, bağımsızlık referandumunun ardından Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne yönelik yaptırım planlarıyla ABD ile yaşanan vize gerginliğinin de ele alınacağı belirtiliyor.
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  • 15 Ekim 2017, Pazar 17:09
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