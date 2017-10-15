Keşif ihaneti! PKK sıkışınca devreye girdiler

F-16'lardan çekilen görüntüleri alan rover cihazı ile PKK'ya ağır darbe vurulunca Amerika Türkiye'ye satışı durdurdu. Yerli üretim için girişim başlatan subaylar, FETÖ'nün hedefine girdi. İhbar mektubu ile üretimin önüne geçilmesinin ardından ABD cihazları tekrar satmaya başladı.

Hava Kuvvetleri'nin etkin operasyonları sonucu PKK'ya büyük darbe vurulan terörle mücadelede yeni stratejinin önüne geçmek için FETÖ'nün askerleri harekete geçti. 2014'te devreye konulan, PKK ile mücadelede yeni strateji kapsamında istihbaratta hava-yer koordinasyonu sağlanırken, hedefin doğrulanmış koordinatını alan F-16 savaş uçağı 20 bin feet yükseklikten tam isabet vurabiliyor. Bu sistem sayesinde, daha önce "dağı taşı bombalıyorlar" diyen PKK terör örgütü "Burnumuzu çıkaramıyoruz" diye isyan etmeye başlamıştı.

TAM İSABET VEREN CİHAZ

Terörist inlerinin tam isabet vurulması, Amerikan menşeili rover cihazları ile sağlandı. Türkiye, PKK'ya büyük zayiat verdiren Amerikan yapımı cihazdan satın almak için başvuruda bulundu. Ancak cihazın PKK'ya karşı etkin olarak kullanılacağını bilen Amerika, her zaman olduğu gibi, senatonun izin vermediği mazeretiyle cihazı satmaya yanaşmadı. Böyle olunca da Konya Üssü'ndeki Yarbay M.K ve ekibi rover cihazının Türk mühendisleri ile üretilmesi için harekete geçti. Konya'da bulunan akademisyenlerden de destek almak suretiyle rover cihazının üretilmesinde düğmeye basıldı. Cihazın Konya'da yapılması için çalışma başlatıldı. Cihazın basit bir sistem olduğu, bundan daha üstün ve kriptolu bir cihazın yapılabileceği, çalışmalarla ortaya konuldu.

FETÖ'DEN PKK'YA KORUMA KALKANI

Bu adımın ardından PKK'yı korumak için bu kez FETÖ harekete geçirildi. TSK'nın bu sisteme sahip olmasının terörist örgüte büyük darbe vuracağını gören FETÖ'nün askerleri, cihazın üretimini engellemek üzere ihbar mektupları yöntemini devreye soktu. İhbar mektuplarında, Filo Komutanı Yarbay M.K. ve ekibi, "savaş uçakları üzerinde bulunan pod sistemleri ile ilgili bilgilerin hiçbir sınır olmadan, hiçbir güvenlik soruşturması yapılmadan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan da gizleyerek sivil firmalara vermekle" itham edildi.

PKK'YA YARDIM ETMEKLE SUÇLADILAR

F-16'lardan yer istasyonlarına görüntü aktarımı yapılmasını sağlayan Rover-4 cihazının milli imkanlarla geliştirilmesi için bu çalışmanın yapıldığı bilgisini de içeren ihbar mektubunda, bu yolla çok gizli bilgilerin sivil şahıslara para karşılığı aktarıldığı, bilgilerin kimin eline geçeceğinin bilinmediği gibi ifadelerle, projeyi gündeme taşıyan subayları sahtekarlık, bilgi hırsızlığı ve daha da ileri giderek PKK'ya yardım etmekle suçladılar. Konya Üssü'nde teröre karşı önemli mücadele yürüten Filo Komutanı Yarbay M.K. ve ekibini ağır ifadelerle suçlayan İhbar mektubu darbeci orgeneral Akın Öztürk'e geldi.





AKIN ÖZTÜRK İŞLEME KOYDURDU

​Hava Kuvvetleri'nin eski Komutanı Akın Öztürk, mektubu, o dönem Genel Sekreteri olan, Akıncı Üssü'nün baş FETÖ'cüsü albay Ahmet Özçetin'e vererek işlem yapmasını istedi. Mektup Eskişehir Muharip Hava Kuvveti'ne gitti. Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı'nın Kurmay Başkanı'na verdiği mektup, kurmay başkanı da projeden haberdar olunca ve asıl ihanetin bu mektupta yazanlar olduğu anlaşılınca işleme konulmadı.

İKİNCİ AŞAMA YERLİSİ YAPILMASIN

FETÖ, ihbar mektubuyla başarıya ulaşamayıp PKK ile mücadelede önemli bir stratejiyi devreye koyan subay ve astsubayları FETÖ Askeri Hakimleri eliyle hapse atamayınca bu kez rover cihazının Türkler tarafından yapılacağını anlayan Amerikan firmaları devreye girdi. Firmalar, ABD Senatosundan yetki aldıklarını söyleyerek, Türkiye'ye rover cihazını satmaya karar verdiler. Tam Konya'da cihazın milli imkanlarla geliştirilmesine ilişkin çalışmalar sonuçlanmak üzereyken Hava Kuvvetleri'ne hakim olan FETÖ'cüler, milli olarak üretilme olanağı cihazı Amerika'dan satın alma yolunu tercih ettiler. Cihazın yerli üretimi projesi de böylelikle türlü oyunlarla rafa kaldırılmış oldu.