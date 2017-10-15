 ;
Yol Durumu
  1. Emirler Gülen’den talimatlar imamdan
  2. Bu Bass'ın ilk sabotajı değil

'te gergin bekleyiş

Irak merkez yönetimine bağlı güçler çevresine konuşlanırken, şehrin kontrolünü sağlamak için bölgeye girmeye hazırlanıyor.

Kerkükte gergin bekleyiş

OPERASYON AN MESELESİ
'ün güneyinde konuşlanan Irak güvenlik güçlerinin, Kerkük Askeri Havalimanı ve petrol kuyularını Peşmerge'den geri almak için operasyona başlaması an meselesi.

SİVİLLER EVLERİNDEN ÇIKAMIYOR

Gerginliğin dorukta olduğu Kerkük'ün birçok bölgesinde sokakların boş olduğu görülüyor. Kerküklü siviller, yaşanan gerginliğin yol açabileceği çatışmadan dolayı evlerinden çıkamıyor.

Siviller sokaklara çıkamıyor fakat Barzani destekli PKK'lılar Kerkük sokaklarında propraganda faaliyetleri yapıyor.

PEŞMERGELER SOKAKLARDA CİRİT ATIYOR

Kentte Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelerde ise gönüllüler taşıdıkları silahlarla Peşmergelerle sokaklarda dolaşıyor.

Irak Parlamentosunca görevden alınan Kürt kökenli Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in Kerkük'te Peşmerge kıyafeti giymiş onlarca silahlı kişiyle birlikte olduğu fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı.

TÜRKMEN CEPHESİ BÜROSUNA SALDIRI

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, yaptığı açıklamada, Kerkük'e bağlı Leylan bölgesinde ITC binasına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek "Bu tür silahlı saldırılar, bazılarının uğraşmasına rağmen bizleri çatışmaya sürüklemeyecek." dedi.

Salihi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi () Başkanı Mesut 'ye de seslenerek anayasa ve hukuka uymasını istedi.

Öte yanda Haşdi Şabi komutanlarından ve Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri de yaptığı açıklamada, "Peşmerge'ye yönelik saldırı düzenleneceği haberleri doğru değil. Peşmerge mevzilerine saldırı emri almadık." ifadesini kullandı.

Irak İçişleri Bakanı Kasım Araci, Kerkük Polis Müdürü'nü telefonla arayarak halkın yanında olması ve herkesin güvenliğini sağlaması talimatı vermişti.
Etiketler: , ,
  • 15 Ekim 2017, Pazar 12:22
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Osman Osman

kasindilar. Kasiyacaklar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.10.2017 17:49
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar