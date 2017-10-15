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İzzetbegoviç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti!

Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı 'ı ziyaret etti.

İzzetbegoviç Cumhurbaşkanı Erdoğanı ziyaret etti!
İzzetbegoviç bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı'nın Tarabya yerleşkesindeki kabule ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Erdoğan, "Bugün İstanbul'da bizleri ziyaret eden kardeşime teşekkür ediyor, tüm Bosna-Hersek halkına selamlarımı sunuyorum" dedi.
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  • 15 Ekim 2017, Pazar 22:14
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