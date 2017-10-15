“FETÖ’nün altın çocuğu Eyüp Can ile katalogtan mı evlendin?”

İŞTE ERSOY DEDE'NİN AKTUEL.COM.TR'DE YAYINLANAN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAŞLIKLAR

FETULLAH'IN GELİNİNİN LEZBİYEN OLDUĞU ZATEN BİLİNİYORDU

Fethullah Gülen'in altın çocuğu Eyüp Can'la katalogdan evlenen Elif Şafak eşcinselmiş..

Fetö'nün gelini.. E bunu yakın çevresi hep biliyordu zaten. Hatta 'lezbiyen' değil de 'biseksüel' olduğunu açıkladığı için şaşıranlar da oldu.. 'Demek erkeklerden de hoşlanıyormuş' diye yorumlar gördüm..

TÜRKİYE'YE ATACAK ÇAMURUN BİTTİ Mİ?

Fakat herhalde çok önemsenmediği için üzerine basa basa dillendirme ihtiyacı hissetmiyordu. Şimdi artık öyle anlaşılıyor ki, tükenmişliğin zirvesinde olduğundan, Türkiye'ye atacak çamuru bittiğinden olsa gerek dillendirme ihtiyacı duymuş..

KADINLARLA ALDATINDA SAYILMIYOR MU?

Bu arada, heteroseksüel evliliğini sürdüren bir kadının, çıkıp da 'ben eşcinselim aslında' demesi, aynı zamanda (bir kadınla ya da erkekle fark etmez) eşini aldattığının da itirafıdır.. Öyle ya Elif Şafak, 'ben aynı zamanda kadınlardan da hoşlanıyorum ama öyle sadık bir eşim ki hiç bir kadına yan gözle bakmıyorum' mu diyor sizce?..





DUYAN DA TÜRKİYE'DE EŞCİNSELLER BASKI ALTINDA ZANNEDECEK

Neyse bu aile içinde kendi şartlarında halledecekleri bir mesele..

Dedik ya memlekete atacak çamuru kalmadığından şimdi de, buradan yol yürümeye kalkmış.. Diyor ki; ".. bugüne dek karalama ve damgalanma korkusu nedeniyle biseksüel olduğumu insan içinde açıklayamadım…"

Elbette bu sözleri duyan herkes Türkiye'de eşcinsellerin ağır baskı altında olduğunu düşünecek, dünyaca tanınan bir yazarın bile bundan korku duyduğuna inanacak..

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ETTİN DE LEZBİYENİM Mİ DİYEMEDİN?

Aynı, Can Dündar'ın, 'Taksim caddelerinde din polisleri oruç kontrolü yapıyor' dediği gibi.. Eşcinsel olduğunu söyleyememiş hazret..

E be hain insan.. Bize nasıl sövmek istedin de sövemedin?.. Katil mi demek istedin de diyemedin, kasap mı demek istedin de diyemedin.. Sövdükçe el üstünde tutuldun.. Sen de, kumpas davaları sırasında, FETÖ'nün talimatıyla Radikal'i yöneten kocan da.. Ağız dolusu sövdüğün günlerde, Çankaya Köşkü'nde vaktin Cumhurbaşkanı'nın sofrasında şeref konuğu olarak oturdun..

ASKERE ALIRLAR DİYE Mİ KORKTUN?

'Ben eşcinselim' demekten mi korktun?.. Niye askere alırlar diye mi?..

Neyse anlaşılıyor ki, hesap başka.. Ne geliyor? Yeni bir sipariş mi? Bir reklam kampanyası mı?.. Nobel için kriterleri yeterli mi bulmadılar?..

Bonus olarak bir de cinsel kimlik baskısını mı eklemeye karar verdin?..

Vegan olduğun halde sana zorla biftek yedirdiğimizi ne zaman açıklayacaksın?..

Ersoy Dede/Aktuel.com.tr