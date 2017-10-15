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Eşeklik baki kalır!

'li Büyükşehir Belediyesi, porsuk çayının dibine çekirdek çitleyen eşek heykeli yaparak "mizah adı altında" halkı aşağıladı.

Eşeklik baki kalır!

Büyükşehir Belediyesi'nce kent merkezinden geçen Porsuk Çayı kıyısındaki yeşil alana "çekirdek çitleyen eşek" heykeli yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kabuklu yemiş yiyerek Porsuk Çayı ve çevresini kirletenler, artık sahil kısmında "çekirdek çitleyen eşek" heykeliyle karşılaşacak.

PORSUK ÇAYI'NIN TEMİZ TUTULMASI AMAÇLANDI

Heykel, kentin en önemli simgelerinden Porsuk Çayı'nın temiz tutulması amacıyla Adalar mevkisine konuldu.

Porsuk kenarında çekirdek çitleyerek kabuklarını yere atarken karikatürize edilen eşek heykeli, vatandaşlardan ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 'li Büyükşehir Belediye Başkanı , yıllar önce Porsuk Çayı'nın temiz tutulması amacıyla "kovadan balık tutan dilenci heykeli"ni hazırladıklarını hatırlattı.

"MİZAHİ AÇIDAN DİKKATİ ÇEKMEK İSTEDİK"

Büyükerşen, "Vatandaşlarımızın büyük bölümü Porsuk'un değerini bildiğinden bu konuda çok hassas davranıyor. Onlardan gelen şikayetler üzerine, karikatürize edilmiş bu heykeli koyarak, çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkati çekmek istedik." ifadelerini kullandı.
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  • 15 Ekim 2017, Pazar 11:04
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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sevdam tr sevdam tr

bu esegi yapana kac para verdiniz okuzler boyle ysakmi olur kabuklu yemis sattirmayin olur biter

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cevapla 15.10.2017 15:43
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