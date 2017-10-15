Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, yaptığı basın açıklamasıyla "dün akşam Mogadişu'da düzenlenen bombalı sadırıda hayatını kaybedenlerin anısına ülkede bugünden başlamak üzere üç günlük ulusal yas ilan edildiğini" duyurdu.





Saldırının sorumlusu olarak terör örgütü Eş-Şebab'a işaret eden Fermacu, patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine taziye yaralılara ise acil şifa dileklerinde bulundu.





Somali Cumhurbaşkanı ayrıca "saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını" ifade etti.

231 ÖLÜ, ONLARCA YARALI

Somali'nin başkenti Mogadişu'de dün toplu taşıma araçları için kullanılan bir istasyonun yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 231 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.





Saldırı, Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği tarafından kınanmıştı.

YARDIM GİDECEK, YARALILAR TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Somali'deki terör saldırısına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir askeri ambulans uçağı tıbbi yardım götürmek ve yaralıları Türkiye'ye getirmek için bugün yola çıkıyor." ifadelerini kullandı.





Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kalın,"Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir askeri ambulans uçağı tıbbi yardım götürmek ve yaralıları Türkiye'ye getirmek için bugün yola çıkıyor." bilgisini paylaştı.



