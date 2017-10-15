 ;
Yol Durumu
  1. İmhacı Zek
  2. AK Parti’de adaylık kriteri

Erdoğan ve Yıldırım nikah şahidi oldu

ve , Erdoğan'ın programlarında sunuculuk yapan Metin Kaptanoğlu'nun nikah şahidi oldu.

Erdoğan ve Yıldırım nikah şahidi oldu

Erdoğan, akşam saatlerinde Tarabya'daki Huber Köşkü'nden ayrılarak Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.

Burada, Metin Kaptanoğlu-Nisanur Sarımehmet çiftinin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Kaptanoğlu'nun nikah şahidi oldu.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Etiketler: ,
  • 15 Ekim 2017, Pazar 21:05
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar