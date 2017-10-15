Erdoğan ve Yıldırım nikah şahidi oldu

Erdoğan, akşam saatlerinde Tarabya'daki Huber Köşkü'nden ayrılarak Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.
Burada, Metin Kaptanoğlu-Nisanur Sarımehmet çiftinin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Kaptanoğlu'nun nikah şahidi oldu.
Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
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