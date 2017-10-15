Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2016 yılının Haziran ayında PKK tarafından düzenlenen terör saldırısında şehit olan 32 yaşındaki polis memuru Nefize Özsoy'un, meslektaşı olan eşi Cumhur Özsoy'a büyük saygısızlık! Eşinin cenaze töreni sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte saf tutmak istemeyen acılı eş Özsoy'u CHP'li Edirne Belediyesi aforoz etti. Önce eşinin mezar taşının söküldüğünü ve kızlık soyadının eklendiğini belirten Özsoy aynı hareketin adının verildiği sokak tabelasına da yapıldığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP YAZDI

Özsoy duyduğu rahatsızlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta şöyle dile getirdi: Merhum şehit eşimin cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana durmak istemeyişim özellikle malum çevreyle aynı zihniyeti paylaşan kayınpederim Süleyman Çetin ve Edirne Belediye Başkanlığı tarafından siyasi malzeme olarak kullanılarak şahsıma saygısız ve hukuksuz bir tavır alınmıştır. Eşim şehit düştükten sonra adını yaşatmak adına Edirne ilinde "Şehit Nefize Özsoy" olarak verilen sokak ile Bilim ve Sanat Merkezinin adı Edirne Valiliğine sunduğum 03.01.2017 tarihli dilekçeme rağmen onayım ve rızam olmadan "Şehit Nefize Çetin Özsoy" olarak değiştirilmiştir. Söz konusu dilekçemde eşimin adının "Nefize Özsoy" olduğunu kanıtlayan nüfus örneklerimiz ve şehadet belgemize rağmen düzeltme yapılmamıştır.

RIZAM DA YOK ONAYIM DA

Ayrıca Şehitlik Yönetmeliği'nde de şehidimin kabrinin yapımı hususunda eşi olarak tek hak sahibi olmama rağmen rızam ve onayım olmadığı halde şehit eşimin kabri yönetmeliğe de inançlarıma da aykırı bir şekilde süslü, şiirli ve fotoğraflı olarak; ayrıca "Nefize Özsoy" yerine hiçbir şekilde razı olmadığım "Nefize Çetin Özsoy" yazdırılarak yaptırılmıştır.

EMNİYET MÜDÜRÜNE RİCA EDİP YER DEĞİŞTİRDİ

Şehit Nefise Özsoy, son yolculuğuna Edirne Selimiye Camii'ndeki törende uğurlanmıştı. Törende polisin gazi eşi Cumhur Özsoy, Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutmak istemeyince yanındaki emniyet müdüründen rica edip yer değiştirdi.

''HEM ŞEHİT EŞİ HEM GAZİ OLARAK ÇOK ÜZGÜNÜM'

Cumhur Özsoy eşinin hatırasına saygısızlık yapıldığı belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupta duygularını şöyle dile getirdi: Merhum şehit eşimin cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana durmak istemeyişim özellikle malum çevreyle aynı zihniyeti paylaşan kayınpederim ve Edirne Belediye Başkanlığı tarafından siyasi malzeme olarak kullanılarak şahsıma saygısız ve hukuksuz bir tavır alınmıştır.