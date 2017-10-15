Bass'ın hücre evi

İstanbul polisi, DEAŞ'ı bir teröristin Reina katliamı benzeri saldırı yapacağı yolunda aldığı istihbarat üzerine alarma geçti. Kentin dört bir yanında operasyonlar yapan antiterör timleri, Küçükçekmece'de bir eve düzenlediği baskında, 25 yaşındaki Afganistan uyruklu DEAŞ'lı terörist Otobek R'yi yakaladı. 3 aydır Türkiye'de bulunan ve yoksul görünümüyle yanına sığındığı aileyi paravan olarak kullanan DEAŞ'lı terörist, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

TELEFONDAKİ VERİLER KURTARILDI

DEAŞ'lı terörist, operasyon sırasında telefonunu pencereden atarak parçaladı. Parçaları toplayan polis, titizlikle yürütülen çalışmayla cihazın hafızasındaki fotoğraf, video ve yazıları kurtardı. Telefon belleğinde, DEAŞ'lı üst düzey sorumluların ve Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un konuşmaları ile İstanbul'daki birçok önemli noktanın keşif görüntülerine ulaşıldı. Fotoğraf ve görüntülerin, telefondaki kriptolu bir haberleşme programı ile Suriye'nin Mayadin kasabasındaki örgüt yönetici ve üyelerine gönderildiği tespit edildi.

ÖRGÜTTEN TALİMAT BEKLİYORMUŞ

Otobek R. ile Masharipov'un DEAŞ'ın Afgan yapılanmasında yer aldıkları tespit edilirken, Masharipov'dan "Komutanım" diye bahseden Otobek R'nin sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlendi. Otobek R'nin, 3 yıl önce örgütün Afganistan kamplarında eğitim aldığı, Özbekistan üzerinden Türkiye'ye geldiği, örgüt yöneticilerinden gelecek eylem şekli ve zamanıyla bomba ve silahları beklediği belirtildi. Polis, DEAŞ'lı teröristin bağlantılı olduğu kişileri de tespit ederek yakalamak için operasyonel çalışmalarını sürdürüyor.

BASS TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ

Türkiye'deki görevine son verilen ABD eski Büyükelçisi Jonh Bass, giderayak skandal açıklamalarda bulunmuş, "9.5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu DEAŞ vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu" demişti. Bass'ın bu açıklaması, DEAŞ'ın Amerika tarafından yönetildiği iddialarını tekrar gündeme getirmişti.

REİNA KANA BULANMIŞTI

DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'un geçen yılbaşı gecesi bomba ve otomatik silahla saldırdığı Beşiktaş'taki Reina adlı eğlence merkezinde 39 kişi hayatını kaybetmiş, 69 kişi de yaralanmıştı. Kanlı saldırıdan 16 gün sonra yakalanan Masharipov, tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulmuştu. Teröristin Türkiye'deki bağlantıları da tek tek ortaya çıkarılarak, tutuklanmıştı.