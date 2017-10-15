Bass'ın arkasındaki güç: Obama

ABD Başkanı Donald Trump 'ın yakın çevresinde yer alan ve ABD'nin yeni AB Büyükelçisi olması beklenen Ted Malloch, Türkiye ve ABD arasındaki krizi Amerika'nın saygın haber sitelerinden Worldnetdaily.com'a yazdığı makalede değerlendirdi. Malloch, Türkiye'nin "15 Temmuz'da 250 insanı öldüren tanınmış terörist Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi" talebini ABD'nin ağırdan aldığını belirterek "Eğer Türkiye, ABD'nin seçilmiş-meşru Başkanı'nı devirmeye çalışan beslemiş olsa, biz onun kellesini istemez miydik" sorusunu yöneltti.

BASS CİDDİ HASAR VERDİ

Vize krizinin sorumlusu olan, 'Barack Obama'ya sadık' eski Ankara elçisi John Bass'ın sanki iki ülke ilişkilerini yok etmek istermiş gibi davrandığını vurgulayan Malloch şunları kaydetti: "Problem, devletin derinliklerinde gizli. Obama'ya sadık, Trump yönetimiyle hiçbir bağlantısı olmayan John Bass, ABD-Türkiye ilişkilerine son derecede ciddi hasar verdi. 70 yıllık ilişkileri yok etmek istiyor gibi gözüküyor. Erdoğan ve AK Parti'yi küçümsediği belli. Türkiye'ye uyguladığı vize kararı ile ülkeyi Yemen ve Suriye gibi terörist devletlerin yanına iterek, ticaret ve turizm gibi alanlarda onarılamaz bir yara açtı. DEAŞ'a karşı mücadelede Türkiye'yi kaybetme, İncirlik'ten ABD askerlerini ayrılması gibi tehlikelerle bizi karşı karşıya bıraktı. Trump'ın politikası kesinlikle böyle bir adım atarak Türkiye'yi Rusya-İran hattına yakınlaştırmak değil. Ancak derin devlet ve onun Bass gibi ajanları/elemanları, Trump'ın dış politikada yapmak istediği her şeyi baltalıyor."

FETÖ elebaşısı Gülen'in ABD'de korunmasının nedenlerini de sıralayan Malloch "Gülen ve onun terörist FETÖ ağının" yıllardır rüşvetlerle ABD siyasetinde yer edindiğini vurguladı. Malloch "Onun 'dini/ruhsal ağı' kongre kampanyalarını fonlayıp durdu. Hatta Clinton Vakfı'na bile bağışta bulundular. Karşılığında Pensilvanya'da korunaklı bir üs elde etti" dedi.

TRUMP ERDOĞAN'I ARAMALI

Trump'ın AB büyükelçisi adayı olan Malloch, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sorunu çözemeyeceğini, Trump'ın devreye girmesi gerektiğini belirterek Beyaz Saray'a şu çağrıda bulundu: "Trump, yarın acilen Erdoğan'ı arayarak yanlış durumu düzeltmeli. (Trump) Kişisel olarak hemen Gülen'i iade etmeyi teklif etmeli ve onun terör ağını çökertmek için adım atmalı. Vize yasağı derhal kaldırmalı ve Türkiye'ye müttefik olduğumuz hissettirmeli. Ayrıca, Türkiye'ye Rus hava savunma sistemini almaması telkin etmeli ve bizdeki daha iyi silahları müttefikimize teklif etmeli. Türkiye ile daha kötü bir diplomatik savaş istemiyoruz ve Başkan bu durumu aşmak için adım atabilir."

Eski diplomat Theodore Roosevelt Malloch, Trump yönetimine yakınlığıyla bilinen bir isim. Yale ve Oxford'da akademisyenlik yapan Malloch, ABD'yi Dünya Ekonomik Forumu ve BM'de temsil eden Malloch'un Trump'ın yeni Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi olması bekleniyor.