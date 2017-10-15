Bass'ın arkasındaki güç: Obama

BASS CİDDİ HASAR VERDİ
Vize krizinin sorumlusu olan, 'Barack Obama'ya sadık' eski Ankara elçisi John Bass'ın sanki iki ülke ilişkilerini yok etmek istermiş gibi davrandığını vurgulayan Malloch şunları kaydetti: "Problem, devletin derinliklerinde gizli. Obama'ya sadık, Trump yönetimiyle hiçbir bağlantısı olmayan John Bass, ABD-Türkiye ilişkilerine son derecede ciddi hasar verdi. 70 yıllık ilişkileri yok etmek istiyor gibi gözüküyor. Erdoğan ve AK Parti'yi küçümsediği belli. Türkiye'ye uyguladığı vize kararı ile ülkeyi Yemen ve Suriye gibi terörist devletlerin yanına iterek, ticaret ve turizm gibi alanlarda onarılamaz bir yara açtı. DEAŞ'a karşı mücadelede Türkiye'yi kaybetme, İncirlik'ten ABD askerlerini ayrılması gibi tehlikelerle bizi karşı karşıya bıraktı. Trump'ın politikası kesinlikle böyle bir adım atarak Türkiye'yi Rusya-İran hattına yakınlaştırmak değil. Ancak derin devlet ve onun Bass gibi ajanları/elemanları, Trump'ın dış politikada yapmak istediği her şeyi baltalıyor."
FETÖ elebaşısı Gülen'in ABD'de korunmasının nedenlerini de sıralayan Malloch "Gülen ve onun terörist FETÖ ağının" yıllardır rüşvetlerle ABD siyasetinde yer edindiğini vurguladı. Malloch "Onun 'dini/ruhsal ağı' kongre kampanyalarını fonlayıp durdu. Hatta Clinton Vakfı'na bile bağışta bulundular. Karşılığında Pensilvanya'da korunaklı bir üs elde etti" dedi.
TRUMP ERDOĞAN'I ARAMALI
Trump'ın AB büyükelçisi adayı olan Malloch, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sorunu çözemeyeceğini, Trump'ın devreye girmesi gerektiğini belirterek Beyaz Saray'a şu çağrıda bulundu: "Trump, yarın acilen Erdoğan'ı arayarak yanlış durumu düzeltmeli. (Trump) Kişisel olarak hemen Gülen'i iade etmeyi teklif etmeli ve onun terör ağını çökertmek için adım atmalı. Vize yasağı derhal kaldırmalı ve Türkiye'ye müttefik olduğumuz hissettirmeli. Ayrıca, Türkiye'ye Rus hava savunma sistemini almaması telkin etmeli ve bizdeki daha iyi silahları müttefikimize teklif etmeli. Türkiye ile daha kötü bir diplomatik savaş istemiyoruz ve Başkan bu durumu aşmak için adım atabilir."
Eski diplomat Theodore Roosevelt Malloch, Trump yönetimine yakınlığıyla bilinen bir isim. Yale ve Oxford'da akademisyenlik yapan Malloch, ABD'yi Dünya Ekonomik Forumu ve BM'de temsil eden Malloch'un Trump'ın yeni Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi olması bekleniyor.
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bilemediniz.basın arkasındaki derin abd,silah şirketleri,lockhead martindir.obama kafiri kukladır.kukla trump gibi.moron obama,trump.
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