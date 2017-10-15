 ;
Yol Durumu
  1. Müzik aşkı otizmi azalttı
  2. İnternete erişim 2 yaşına düştü!

Başbakan, 'in ailesini ziyaret etti

, geçtiğimiz gün Pendik'te katledilen lise öğrencisi 'in ailesine işbirliği ziyaretinde bulundu.

Başbakan, Helin Palandökenin ailesini ziyaret etti

Binali Yıldırım, Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki 'in baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

BAŞSAĞLIĞINDA BULUNDU
, baba Nihat Palandöken'e başsağlığında bulundu. Gözlerinin dolduğu görülen Başbakan'a Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.
Etiketler: ,
  • 15 Ekim 2017, Pazar 17:37
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
hercai hercai

Evlat kaybetmek kadar kotu birsey yoktur. Allah rahmet etsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 07:07
mazbut mazbut

ailelerine Allah sabır versin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.10.2017 18:14
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar