Binali Yıldırım, Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Helin Palandöken'in baba evine taziye ziyaretinde bulundu.
BAŞSAĞLIĞINDA BULUNDU
Başbakan Yıldırım, baba Nihat Palandöken'e başsağlığında bulundu. Gözlerinin dolduğu görülen Başbakan'a Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.
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Evlat kaybetmek kadar kotu birsey yoktur. Allah rahmet etsin.
ailelerine Allah sabır versin
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