Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugün köşesinde yazdığı yazıda ABD'nin karanlık yüzü "CIA/Derin devlet" konusunu ele aldı. Trump'ın başkanlık koltuğunda oturmasına rağmen bu gücün etkisini yitirmediğini ve ülkeyi bu gücün yönettiğini söyleyen Barlas, bu gücün son olarak Trump'a da bir darbe planı yapıyor olabileceğini belirtti.

İşte Barlas'ın o yazısı

Donald Trump, kendisinden önceki başkan Barack Obama'nın yaptığı bütün antlaşmaları ve Kongre'den geçirdiği bütün yasaları iptal etmeye çalışıyor. Örneğin Obamacare diye bilinen sosyal güvenlik yasası yerine kendi imzasını taşıyan bir yasayı bir türlü Kongre'den geçiremiyor. Bu durum sade Amerika'nın iç siyasetini değil dünya politikasını da derinden etkilemeye başladı.



Güçlü değil

Trump'ın iki ana sorunu var. Birincisi hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler çoğunluktalar ama bu çoğunluk Trump'ın arkasında değil. Çünkü Cumhuriyetçi Parti kurultayında başkan adayı seçilmesine rağmen, Trump seçim kampanyasında kendisini farklı bir kimlikle sundu. Trump Amerikan ana siyasetinden dışlanmış kesimlerin sözcüsü olarak oy topladı. Şimdi de bu nedenle Cumhuriyetçi senatörler ve temsilciler Trump'a karşı zaman zaman Demokratlar'la birlikte oluyorlar.



Derin devlet egemen

Trump'ın ikinci ana sorunu ise kendisini Amerika'nın Başkanı olarak görse de, bu ülkede iplerin derin devlet kadrolarının elinde bulunması. Örneğin PKK/PYD oluşumunun silahlandırılması kararı Trump başkan seçilmeden önce alınmıştı. Bunun gibi FETÖ'ye verilen destek bu örgüt bir CIA projesi olduğu için devam ediyordu. Son olarak patlayan vize krizi ile "konsolosluk görevlileri" diye sunulan kişilerin birer FETÖ-CIA ajanı oldukları kuşkusu gündeme girdi. Sonuçta bu ajanların Türk-Amerikan ilişkilerini krize sokacak kadar güçlü oldukları anlaşıldı.



Antlaşmaları bozuyor

Trump göreve başlar başlamaz, "Amerika bu antlaşma yüzünden dış ticarette büyük açık veriyor" gerekçesiyle, Uzak Doğu ülkeleri ile yapılan ticaret antlaşmasından Amerika'yı çekti. Uluslararası ilişkiler boşluk kabul etmediği için de Amerika'nın bıraktığı boşluğu Çin doldurdu. Trump daha sonra küresel ısınma karşısında tüm dünya ülkelerinin önlemler almasının öngörüldüğü Çevreyi Koruma antlaşmasından Amerika'yı çekti. Son olarak da Amerika "İsrail karşıtı politikalar izleniyor" gerekçesiyle UNESCO'dan çekildi.



Bekleyelim görürüz

Kısacası ülkesinin yönetimine hâkim olamayan ama sahip olduğu yetkilerle Amerika'yı dünyadan dışlayan bir başkan var. Trump seçildiği zaman "Artık CIA hiçbir ülkede darbe yaptırmaz" diyerek iyimserlik seslendirenler acı gerçeklerle karşı karşıyalar. Trump belki sonunda Amerika'yı NATO'dan da çıkartabilir. Ama bu CIA'nın gücünü ve etkisini yok etmez. Ve belki sonunda Trump'a karşı bir darbe de planlanıyor olabilir.