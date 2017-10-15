13 alçağa patates hat

250 şehidin kanıyla bastırılan 15 Temmuz FETÖ darbesini planlayan örgütün sözde Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz ve ekibi ile ilgili önemli bir bilgiye daha ulaşıldı. Öksüz ve 12 mahrem imamın kullandığı sır gibi saklanan özel hatlar deşifre edildi. Darbede aktif görev alan 13 mahrem imamın teknik takipten kurtulmak için patates hat olarak adlandırılan, başkaları üzerine kayıtlı sim kartlar kullandıkları belirlendi. Öksüz'ün örgütsel görüşme yaptığı hattın İvanna Gagauz isimli bir şahıs adına alındığı, darbeyi yöneten 2 numaralı isim Kemal Batmaz'ın Metin Batur isimli bir şahıs adına alınan hatla örgütsel görüşmeleri yaptığı belirlendi. Moda Deniz Kulübü'nde Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın da aralarında bulunduğu generallerin rehin alınması planlayan Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın "üs imamı" olduğu Ali Cingitaş'ın da Nuri Himalay adına açılmış 053950023XX nolu telefonu kullandığı kaydedildi.

ÖKSÜZ'ÜN HATTI İVANNA GAGAUZ'A AİT

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında üst düzey FETÖ militanlarına, dinlemeye takılmamakları için "patates hat" olarak tabir edilen telefon hatları dağıttığı belirlendi. Firari Adil Öksüz'e İvanna Gagauz isimli yabancı uyruklu bir kadının pasaport fotokopisi kullanılarak hat alındığı belirlendi. 053992012XX numaralı hattın 12 Ağustos 2010'da açıldığı, aynı ayın 29'undan itibaren Öksüz tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandığı tespit edildi.

ÇİFTÇİYİ DE KULLANMIŞLAR

15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde Adil Öksüz ile birlikte darbe girişimini yöneten Kemal Batmaz'ın ise Metin Batur adına kayıtlı, 054345945XX nolu hattı kullanmaya başladığı, hattın 15 Kasım 2010'da açıldığı, 23 Kasımda da ilk görüşmenin yapıldığı belirlendi. Akıncılar Üssü'ne ait kamera kayıtlarında bulunan uzun saçlı sivil giyimli 3. kişi olduğu tespit edilen Harun Biniş isimli teröristin ise 054148115XX nolu patates hattı kullandığı, hattın Hasan Baysal isimli çiftçiye ait olduğu, 14 Temmuz 2010 yılında alındığı vurgulandı.

MODA DENİZ KULUBÜ'NÜ BASTIRAN ALÇAK DA LİSTEDE

15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde Adil Öksüz ile darbe girişimini yöneten Kemal Batmaz ile yüzlerce defa görüşme yapan Nevşehir nüfusuna kayıtlı Ali Cingitaş'ın yapılan araştırmalarda FETÖ'nün darbe girişimini yöneten etkin isimlerden olduğu tespit edildi. Cingitaş'ın İstanbul Moda Deniz Kulübü'nde Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın da aralarında bulunduğu generallerin rehin alınmasını planlayan Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın "üs imamı" olduğu belirlendi. Darbenin başarısız olmasıyla ağustos ayında yurt dışına kaçtığı belirlenen Cingitaş'ın Nuri Himalay adına açılmış 053950023XX nolu telefonu kullandığı kaydedildi. Cingitaş'ın Konya'da FETÖ'nün eğitim kurumlarından Özel Güventaş Fen ve Anadolu Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptığı, Hava Harp Okulu ve Askeri liselerdeki öğrencilere yaz tatillerinde Konya'daki örgüt kamplarında eğitim verdiği belirtildi.

FATİH ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERİNE İKİ HAT BİRDEN

Kapatılan Fatih Üniversitesi Genel Sekreteri Ertuğrul Mescioğlu'nun da asker örgüt üyelerinden sorumlu mahrem abi olduğu, üniversite yapılanmasına mensup militanlarla görüşürken Abdülsamet Aydın isimli şahıs adına açılmış 053189587XX nolu hattı kullandığı, asker militanlarla görüşürken ise Ümit Günaydın adına açılmış 053502327XX nolu telefon hattını kullandığı ifade edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü FETÖ'cü Albay Selçuk Başyiğit'in örgütteki abisi olduğu belirlenen Cafer Sarıkaya'nın ise Kazım Varol adına alınmış 054148116XX nolu hatla görüşme yaptığı, bu hat üzerinden Başyiğit'i defalarca arayarak talimat verdiği belirlendi. Araştırmada FETÖ mahrem imamlarından Ahmet Numan Akpınar'ın Metin Batur adına kayıtlı hattla, Rüştü Kaya'nın Hüseyin Telli adına,Birol Kurubaş'ın Safiye Çiftçi adına,Cengiz Aktay'ın Necati Uzun adına, Cihat Yıldız'ın Ayşenur Aksu adına, Hayati Ölmez'in Hüseyin Yanıkkaya adına,Mehmet Emin Yıldız'ın ise Abdülkadir Cevher adına açılmış hatlarla görüştükleri kaydedildi.