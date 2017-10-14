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Türkiye'den bir ilk daha!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine 2021’de girmesi planlanan Türkiye’nin ilk LHD (Landing Helicopter Dock) gemisi, TCG Anadolu projesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.



İspanya'nın uçak gemisi Juan Carlos-1 ile benzer özelliklere sahip olacak gemide helikopter konuşlandırılabilecek, F-35 inip kalkabilecek, tank taşınabilecek. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile SEDEF Gemi İnşaatı Sanayi A.Ş. arasında imzalanan sözleşme kapsamında süren projede, tasarım desteği İspanyol Navantia firmasından alınacak. İnsani yardım amaçlı kullanılabilecek ve 700 kişilik amfibi taburu bir seferde arzu edilen yere intikal ettirebilecek gemi niteliğinde yapılacak TCG Anadolu'ya, insani yardım kapsamında kapalı, açık bölmelerine konteynerler konulabilecek.
  • 14 Ekim 2017, Cumartesi 08:48
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Osman Osman

Kutlarim. Cok gec alinmis bir karar. Türkiye kendisi yapmali bunlari.

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evet5
hayır0
cevapla 14.10.2017 16:04
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