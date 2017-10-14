Türkiye'den bir ilk daha!





İspanya'nın uçak gemisi Juan Carlos-1 ile benzer özelliklere sahip olacak gemide helikopter konuşlandırılabilecek, F-35 inip kalkabilecek, tank taşınabilecek. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile SEDEF Gemi İnşaatı Sanayi A.Ş. arasında imzalanan sözleşme kapsamında süren projede, tasarım desteği İspanyol Navantia firmasından alınacak. İnsani yardım amaçlı kullanılabilecek ve 700 kişilik amfibi taburu bir seferde arzu edilen yere intikal ettirebilecek gemi niteliğinde yapılacak TCG Anadolu'ya, insani yardım kapsamında kapalı, açık bölmelerine konteynerler konulabilecek.