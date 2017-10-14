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için kullanılan yerli mühimmatlar Ukrayna'da görücüye çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son dönemde terörle mücadelede silahlı insansız hava araçlarına () entegre ederek etkin kullandığı MAM-L ve MAM-C mühimmatları Ukrayna'da ilgi gördü. Bu ilgi PKK'nun korkulu rüyası SİHA'lara tepkili olan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu üzecek gibi görünüyor.

Roketsan şirketi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 14'üncü Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarında, 'larda kullanılmak üzere geliştirdiği Mini Akıllı Mühimmatları (MAM) sergiledi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, Roketsan geliştirdiği ve ürettiği ürünlerini Ukrayna'da ilk defa tanıttı. Roketsan'ın yapılan görüşmelerde en başta MAM-L ve MAM-C mühimmatları hakkında olmak üzere TSK'nın envanterine giren silahlar ile ilgili Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkililerine verdiği bilgiler ilgiyle karşılandı.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi 16:38
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