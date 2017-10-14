Roketsan şirketi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 14'üncü Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarında, SİHA'larda kullanılmak üzere geliştirdiği Mini Akıllı Mühimmatları (MAM) sergiledi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, Roketsan geliştirdiği ve ürettiği ürünlerini Ukrayna'da ilk defa tanıttı. Roketsan'ın yapılan görüşmelerde en başta MAM-L ve MAM-C mühimmatları hakkında olmak üzere TSK'nın envanterine giren silahlar ile ilgili Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkililerine verdiği bilgiler ilgiyle karşılandı.