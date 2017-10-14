PKK’ya çalışan ABD ajanını yıllarca korudu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ın, tam bir terör destekçisi olduğu ortaya çıktı.



2010'da sözde İngilizce öğretmeni olarak Diyarbakır'a yerleşen ve Güneydoğu'da PKK ile işbirliği halinde istihbarat ve casusluk faaliyetleri yürüttüğü belirlenen Jake Richard Hess, gözaltına alınarak büyükelçiliğin bilgisi dahilinde sınır dışı edilmişti. Hakkında terör örgütü PKK üyeliğinden 15 yıl hapis istemiyle dava açılan Hess, ABD'de sık sık ikamet değiştirdi. 200 sayfalık iddianamenin İngilizce nüshasının sanığa tebliğ edilmesi için konsolosluğa gönderen mahkeme, bir türlü cevap alamadı.

Bass'ın Türkiye'de görev yaptığı 3 yıl boyunca davanın 16 duruşması yapıldı. Her defasında ABD Büyükelçiliği'ne yazı yazan Adalet ve Dışişleri bakanlıkları, davanın karara bağlanabilmesi için Hess'in yazılı savunmasının onaylı bir örneğinin mahkemeye gönderilmesini istedi. Mahkeme ve bakanlıkların yazılarını görmezden gelerek, sumen altı eden Bass, Hess'in ifadesinin alınması için taleplere duyarsız kaldı. 7 yıldan beri tutuksuz yargılanan Hess'in ifadesi 3 yıl içinde alınamadığı takdirde hakkındaki dava dosyası zamanaşımı nedeniyle düşecek.

İddianamede, Türkiye aleyhine raporlar hazırlayıp Avrupa'ya gönderen Hess'in, PKK elebaşıları ile bağlantılı çalıştığı belirtiliyor.