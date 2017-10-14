PKK’lı teröristleri El Muhaberat taşımış

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Köyceğiz'de 5 teröristin öldürüldüğü çatışma ve Seydikemer'de 5 teröristin yakalandığı operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Suriye'de bir terör hattı kurmak isteyen terör örgütü PKK, 5-6 kişilik grupları batıya kaydırmayı planladı. Suriye'den balıkçı teknesiyle Muğla'ya Gemiler Burnu koyundan giren 3 terörist, yakalanarak tutuklandı. 25 Eylül'de yine sahile botla teröristleri indiren balıkçı teknesine yapılan operasyonda, kaptan Ossama J. ile birlikte 4 şüpheli yakalandı.



Ossoma J. ifadesinde şunları söyledi: "Türkiye'ye 26 Ağustos'tan önce Amir isimli Suriyeli kaptanın "Şam" isimli tekneyle geldik. Sahil Güvenlik'i görünce, silahları denize atıp Lazkiye'ye döndük. Amir'e, El Muhaberat 260 bin dolar ceza verildi. Sonra öldürüldü. Bu işi "Santo" isimle tekneyle ben yapmaya başladım. El Muhaberat'a çalışan Cafer Z.'nin ayarladığı PKK'lıları Türkiye'ye taşıyordum. Tekneye, Lazkiye'de Suriye veya ABD, 12 mil sonra ise Kongo, Türk kara sularına yaklaştığımızda ise Türk bayrağı çekiyorduk" dedi. Seydikemer'de yakalanan Gabar kod adlı Ekrem A. ile ve Köyceğiz'de öldürülen Xalit kod adlı teröristin üzerinden çıkan bir programda saldırı yapılması planlanan emniyet müdürlükleri, valilikler, hükümet konakları, askeri binalar ve AK Parti binalarının işaretlendiği görüldü. Operasyonlarda 4 M-16 tüfek, bir Kalaşnikof, 180 zırh delici uzun namlulu silah fişeği, 30 el bombası, 6 Glock tabanca, bir HS tabanca, 2.5 kilogram plastik patlayıcı, çok sayıda mermi ele geçirildi.

Öte yandan Adana merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14'ü kadın 1'i çocuk toplam 34 kişi gözaltına alındı.