Pendik'teki Helin cinayetinde yeni gelişme

Mustafa Yetgin'i aracıyla olay yerine getiren arkadaşı H.C ve olayda kullanılan silahı satan av bayisi çalışanı gözaltında… Mustafa Yetgin ise emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermedi. 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandı.

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Öldürülen Helin Palandöken'in 18 Eylül'de Twitter'da "Gizli bir platonik sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum" diye yazdığı ortaya çıktı.

İstanbul Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'in (17) eski erkek arkadaşı Mustafa Yetgin'in sosyal medyadan tartıştığı genç kızın okul arkadaşı Cemil Yıldız (17) ile Güzelyalı Tren İstasyonu'ndaki randevusunda kan döküldü. Palandöken'in hayatını kaybettiği olay şöyle gelişti:

İşsiz Mustafa Yetgin (22), bir süre önce ayrıldığı Pendik İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Helin Palandöken'in görüştüğü okul arkadaşı Cemil Yıldız'la messenger üzerinde tartıştı.

ENGEL OLMAK İSTEDİ AMA...

İki genç tehditler savuran yazışmalarının ardından Güzelyalı Tren İstasyonu'nda görüşmek üzere randevulaştı. Cemil Yıldız da arkadaşları Helin Palandöken ve Deniz Morsümbül (17) ile geldi. Tartışma burada da devam etti.

"Benim kız arkadaşımla nasıl çıkarsın" diye bağıran Yetgin yanında getirdiği pompalı tüfeği Yıldız'a doğrultup ateşledi. Yıldız bacağından yaralanıp yere yığıldı.

Dehşet dolu anlara tanık olan Helin Palandöken ile Deniz Morsümbül, Yetgin'e "Ne yapıyorsun sen" diyerek engel olmak istedi. Bunun üzerine silahı yeniden doğrultan Yetgin, Palandöken'i başından vurarak öldürdü, Morsümbül'ü ise yaraladı.

BİLEKLERİNİ KESTİ

3 arkadaş kanlar içinde yere yığılırken saldırgan Yetgin, olay yerinden kaçıp 1 kilometre uzaktaki Pendik İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne girdi. Burada bıçakla bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu sırada Mobil Okul Timleri saldırganı yakalayıp hastaneye götürdü.

POLİS SORGUSUNDA KONUŞMADI

Adliyeye sevk edilen Mustafa Yetgin, poliste susma hakkını kullandı. İntihar etmek isterken MOT timleri tarafından yakalanıp hastaneye götürülen ve tedavisinin ardından Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne götürülerek sorgulanan Yetgin soruları cevapsız bıraktı.

Garda dehşet randevusu... Helini pompalıyla katletti, 2 öğrenciyi de yaraladı. Polis yaptığı araştırmada, Yetgin'in olaydan 3 gün önce pompalı tüfeği Tuzla'da bir av bayisinden olayı gerçekleştirmek için aldığını belirledi. Yetgin'i olay yerine getiren H.C. de polis tarafından gözaltına alındı. Polisin çelik yelek giydirdiği Mustafa Yetgin ile H.C. sabah adliyeye çıkarıldı.



Helin Palandöken