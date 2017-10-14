Bugün Orta Doğu ülkelerinde huzur yok... Milyonlarca kişi öldü; yaralandı, evsiz yurtsuz kaldı.

Sömürgeciler tarafından kirli ittifaklarla Osmanlı İmparatorluğu toprakları paylaşıldıktan sonra kurulan ülkeler hala savaşlarla, iç karışıklıklarla ve itilaflarla boğuşuyor.

Peki Orta Doğu bu hale nasıl geldi?

Yanıtı Osmanlı'nın tam 100 yıl önce, Kut'ül Amare'de İngilizleri büyük bir bozguna uğratmasından 17 gün sonra yapılan kirli ve çok gizli bir anlaşmada gizli.

İşte Sykes Picot ve kanlı mirası...

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