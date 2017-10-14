İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla yarın saat 10.30'dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzahgahlar belirlendi.

Kentte saat 10.30'dan itibaren, Tepeören Mahallesi Ballıca Yolu-İstanbul Park Yolu bağlantısı kesişimi, Tepeören Mahallesi Sakarya Sokak-İstanbul Park Yolu bağlantısı kesişimi, Tepeören Mahallesi Salkım Sokak- İstanbul Park Yolu bağlantısı kesişimi, Tepeören Mahallesi Hudut Caddesi (Kurnaköy/Kurtdoğmuş Bağlantı Yolu)- İstanbul Park Yolu bağlantısı kesişimi, Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi-İstanbul Park Yolu bağlantısı kesişimi, Fatih Mahallesi Fettah Başaran Caddesi-İstanbul Park Yolu bağlantı noktası, Fatih Mahallesi Fettah Başaran Caddesi-Orhanlı Gişeler bağlantı noktası, Fatih Mahallesi Orhanlı Gişeler- İstanbul Park Yolu ayrımı, Kurnaköy/Ömerli Yolu-İstanbul Park Bulvarı kesişimi, Tepeören Mahallesi Karacabey Caddesi- İstanbul Park Yolu bağlantısı kesişimi, Tepeören Mahallesi Karadağ Caddesi- İstanbul Park Yolu bağlantısı kesişimi, Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak- İstanbul Park Yolu bağlantısı kesişimi, Tepeören Mahallesi Medeniyet Bulvarı- İstanbul Park Yolu bağlantısı kesişimi trafiğe kapatılacak.

Sabiha Gökçen - Orhanlı Gişeler istikameti, Orhanlı Geliş - Orhanlı Gişeler Dönüş Varyant başlangıcı, Orhanlı Gişeler Sabiha Gökçen Havalimanı gidiş yönü, Kurtköy Karayolları Şefliği önü (Akfırat), Harmandere - Kurtköy Katılım, Sabiha Gökçen Geliş - Kurtköy istikameti, Opet Mehmetçik Tesisleri İstanbul istikameti Tem Otoyolu, Tem Otoyolu Orhanlı Kuzey Katılım, Tem Otoyolu Mecidiye ayrımı Yavuz Sultan Selim Köprü yönü kuzey yol, Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy Gişeler Yavuz Sultan Selim Köprü yönü kuzey yol, Kuzey Marmara Otoyolu Alemdağ Gişeler Yavuz Sultan Selim Köprü yönü kuzey yol, Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Gişeler Yavuz Sultan Selim Köprü yönü kuzey yol, Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Gişeler Yavuz Sultan Selim Köprü yönü kuzey yol, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Gişeler Yavuz Sultan Selim Köprü yönü kuzey yol, Kuzey Marmara Otoyolu Kilyos Uskumru Gişeler ayrım ve katılım, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri ayrım ve katılım, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler-Sultangazi-Arnavutköy ayrım ve katılım, Kuzey Marmara Otoyolu Bahçeşehir - Olimpiyat Stadı ayrım ve katılım, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir kuzeyden güneye katılım üstten dönüş köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Tekstilkent Hal ve Otogar ayrım ve katılım saat 10.50 itibarıyla trafik akışı kesilecek.

Saat 12.00 itibarıyla Basın Ekspres Yolu Havalimanı istikameti (Depozito Kavşak ve 3. köprüden geliş TEM'den Edirne istikameti ile Ankara istikameti dönüşlerine yönlendirilecek), D100 Güney Transit Yol Sefaköy-Fidanlık ile Ayvansaray ayrımları arası kapatılacak.

Haliç'ten başlayarak Balat Sahil Yolu ile Sahil Kennedy Caddesi Çatladıkapı arası çift yönlü, Ayvansaray ve Mürselpaşa caddeleri ve bağlı sokaklar, Kadir Has Caddesi ve bağlı sokaklar, Abdülezelpaşa Caddesi ve bağlı sokaklar, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bağlı sokaklar, Prof. Cemil Birsel Caddesi ve bağlı sokaklar, Reşadiye Caddesi ve bağlı sokaklar, Galata Köprüsü, Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi ile Sirkeci arası), Gülhane Parkı Alt Kapı Girişleri, Ahırkapı İskele Sokak, Ahırkapı Sokak, Aksakal Caddesi, Küçük Ayasofya Caddesi, Torun Sokak, Dalbastı Sokak, Kabasakal Caddesi, Atmeydanı Caddesi, Peykhane Caddesi, Üçler Sokak, Sultanahmet Meydan saat 11.00 itibarıyla kapalı olacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapalı yollar nedeniyle ise trafik akışı Kocaeli- İstanbul istikameti Şekerpınar gişelerden D100 Karayolu istikametine, Orhanlı Gişeler ve Kurtköy gişeler İstanbul yönüne gidecek araç için trafik akışı D100 Karayolu'na, Sultanbeyli katılımdan itibaren Kuzey Yol trafik akışı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine, Kuzey Marmara Otoyolu Kuzey Yolu kullanacak taşıtlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine, Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametini kullanacak taşıtlar TEM Otoyolu'na yönlendirilecek.

Ayrıca, TEM Avrupa Otoyolu, Hal Yolu (O3), Sahil Kennedy Caddesi Yenikapı'dan Bakırköy istikameti Sahil Yolu, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Namık Kemal Caddesi, Bab-ı Ali Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ebusuud Caddesi, Ankara Caddesi (Ebusuud Caddesi ile Bab-ı Ali Caddesi arası), Haliç Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Büyük Reşitpaşa Caddesi, Fethibey Caddesi, Gençtürk Caddesi, Ordu Caddesi, Türkeli Caddesi, Kadırga Limanı Caddesi, Piyer Loti Caddesi, Tiyatro Caddesi ve Koska Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılacak.