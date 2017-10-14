Suriyeli aktivistler, Beşşar Esed rejiminin ve destekçilerinin ülke genelinde işledikleri suçlara dikkati çekmek için bugün Suriye'nin dört bir yanında toplanarak gösteriler düzenledi.

"Suriye Öfkesi Günü" adı verilen gösteriler kapsamında, TSK'nın ateşkes rejimini gözleyeceği Türkiye sınırındaki İdlib çatışmasızlık bölgeleri içinde yer alan, Halep'in batı kırsalındaki Etarib ilçesinde halk sokaklara dökülerek rejimin işlediği suçları protesto etti.





Göstericiler ellerinde hem ay yıldızlı Türk bayrakları hem de Suriye devrimini temsil eden özgür Suriye bayrakları taşıdı.

Türk bayraklarıyla gösterilere katılan siviller, TSK'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde gözlem noktaları oluşturmak amacıyla başlattığı intikale de destek verdi.

Etarib'deki göstericilerden biri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TSK'nın İdlib bölgesine intikalini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.





Gösterici, şunları söyledi:

"Etarib'e gelen herkese hoş geldin diyoruz. Türk ordusuna hoş geldin diyoruz, sadece Türkler bizimle olduklarını ispatladı. Onlar, Suriye meselesini göğüsledi. Tekrar ediyorum, Türklere hoş geldin diyoruz. Bizim bölgelerimizde sadece onlar hastaneler kurdu, sadece onlar insani yardımlar yaptı. Kardeşimiz Türkler hoş geldiler."

Suriye'deki AA muhabirlerinin aktardığına göre, aktivistlerin sosyal medya üzerinden protestolara katılım çağrısı sonucu, muhaliflerin kontrolündeki onlarca bölgede benzer gösteriler düzenlendi.





ASKERİ SEVKİYATLAR SÜRECEK

TSK'nın Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde önceki gün başlattığı askeri sevkiyatların aralıklarla sürmesi bekleniyor.

TSK unsurları ilk etapta, Türkiye sınırında bulunan, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Afrin'in yakınlarında bazı noktalarda konuşlandı.

Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana anlaşmaları çerçevesinde gerçekleşen intikal, İdlib-Afrin sınır hattında sürecek.





İlerleyen süreçte kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın 10'dan fazla bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor.

Garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan TSK unsurları, Kazakistan'ın başkenti Astana'da varılan anlaşma çerçevesinde konuşlanacak.

Türkiye, İdlib'in iç bölgelerinde, Rus güçleri ise dışında gözlem noktaları kuracak. TSK'nın İdlib ilindeki gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes rejiminin takibi, kontrol ve gözlem noktaları oluşturmayı hedefleyen misyonu, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile koordinasyon içinde gerçekleşiyor.

TSK da bölgedeki hassas durumu değerlendirerek intikal için en güvenli şartların sağlanmasını bekliyor.