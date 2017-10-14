 ;
Yol Durumu
  1. ABD'nin Barzani'ye vaadi deşifre oldu
  2. ABD'nin Barzani'ye vaadi deşifre oldu

'e askeri sevkiyat sürüyor

, Suriye'nin gerginliği azaltma bölgesinde gözlem noktaları oluşturmak amacıyla başlattığı askeri sevkiyatlar sürüyor.



'ya ait araçlardan oluşan bir konvoy, dün gece Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme bölgesine girerek, gerilimi azaltma bölgesindeki batı Halep kırsalına ulaştı.

Önceki gün başlayan sevkiyatların aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Etiketler: , , , ,
  • 14 Ekim 2017, Cumartesi 08:32
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar