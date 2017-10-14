TSK'ya ait araçlardan oluşan bir konvoy, dün gece Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme bölgesine girerek, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki batı Halep kırsalına ulaştı.
Önceki gün başlayan sevkiyatların aralıklarla sürmesi bekleniyor.
TSK'ya ait araçlardan oluşan bir konvoy, dün gece Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme bölgesine girerek, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki batı Halep kırsalına ulaştı.
Önceki gün başlayan sevkiyatların aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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