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Cumhurbaşkanı yerli silahla korunacak

’ın emniyete Sig Sauer marka silahların kullanılmaması talimatının ardından ilk değişiklik kendi larında gerçekleşecek. Korumalar 9 mm’lik yerli ‘MC 28 SA’ tabanca ile piyade tüfekleri MPT-76 kullanacak



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin larına Sig Sauer marka silahların satışını durdurma kararı üzerine artık Emniyet'in yerli silahları kullanacağını açıkladı. Bu talimatın ardından ilk uygulama olarak 'ın korumalarının yerli silah kullanmaya başlıyor.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi 09:48
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