Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin korumalarına Sig Sauer marka silahların satışını durdurma kararı üzerine artık Emniyet'in yerli silahları kullanacağını açıkladı. Bu talimatın ardından ilk uygulama olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının yerli silah kullanmaya başlıyor.
Cumhurbaşkanı yerli silahla korunacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emniyete Sig Sauer marka silahların kullanılmaması talimatının ardından ilk değişiklik kendi korumalarında gerçekleşecek. Korumalar 9 mm’lik yerli ‘MC 28 SA’ tabanca ile piyade tüfekleri MPT-76 kullanacak
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , koruma
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