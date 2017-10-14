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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Duda'nın davetlisi olarak Polonya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyaya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim Salı günü Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın davetlisi olarak Polonya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 17 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Duda'nın davetlisi olarak Polonya'ya gidecek.

Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek, Polonya Başbakanı Beata Szydlo'nun yanı sıra Polonya parlamentosunun iki kanadını oluşturan Senato ve Sejm başkanlarıyla da bir araya gelecek.

Ziyaret vesilesiyle çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanması da öngörülüyor.

Açıklamada, Türkiye'nin, 600 yılı aşan tarihi dostluk ilişkilerine sahip olduğu ve 2009
yılında bu ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine taşıdığı müttefiki Polonya ile
iş birliğini her alanda geliştirmeye büyük önem atfettiği ve ziyaretin, ikili ilişkilerin tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edeceği kaydedildi.
  • 14 Ekim 2017, Cumartesi 13:51
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