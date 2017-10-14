CHP’de skandal bitmiyor!

CHP'nin Çanakkale Merkez ilçe seçimlerinde rüşvet ve parayla oy satın alma görüntülerinin kameraya yansımasının ardından yaşanan tartışma ve kavgalarda sular durulmuyor. Adalet Kurultayı'nın düzenlendiği kentte bu skandalın yaşanmasına tepki gösteren Çanakkale CHP İl Başkanı Nejat Önder, "Adaletin yara aldığı, vicdanların rafa kalktığı, garabetlerle dolu bir süreç yaşıyoruz.

Bu ahlaksızlar, hem kamuoyu vicdanında hem de adalet önünde hesap verecek" dedikten sonra rüşvet görüntülerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etti. CHP İl Başkanı Önder birebir görüşme yaptığı CHP Genel Başkanı'nın bu olaya sessiz kaldığını ileri sürdü.







MÜKERRER OY VE HİLE

Adalet Kurultayı düzenlenen Çanakkale'de birbirlerini adaletsizlikle suçlayan CHP'liler gülünç duruma düşmeye devam ediyor. Çanakkale Merkez ilçe yönetiminin 16 Eylül'de yaptığı ve mavi listenin zaferiyle sonuçlanan delege seçimlerinin mükerrer oy ve hile tartışmaları nedeniyle iptal olduğu ortaya çıktı. Çanakkale CHP Merkez İlçe Sekreteri Adem Sırlan'ın seçim sandığına sahte oy atma görüntüleri ile ilgili yapılan hilenin görüntüleri kamuoyunda büyük yankı uyandırırken duruma isyan eden Çanakkale CHP İl Başkanı Nejat Önder, "Bu ahlakı taşımayanlar hem kamuoyu vicdanında hem de adalet önünde hesap verecektir. Disiplin soruşturması başlattığım gibi onları mahkemeye de vereceğim" demişti.







KAMERA KOYMUŞLAR

CHP'nin Çanakkale'de yaptığı "sözde" Adalet Kurultayı'nın en son şehitlik yakınındaki kurulan kampta yapılan içki partisi ve göbek atma görüntüleriyle gündeme gelmesinin ardından, bu kez de gizli kamera ile seçim kazanma, parayla oy satın alma, tehdit ve iş korkusu ile baskı ve mobing skandaları gündeme bomba gibi düştü. Merkez ilçe yönetimi seçimlerinde sahte oy atma işlemiyle ilgili ortaya çıkan görüntülerde konuşan kişiler arasında İl Başkanı Nejat Önder'in de yer aldığı ve bu oyları Önder'in attırdığı iddiası üzerine tartışmalar doruğa ulaştı. Kendisi hakkındaki iddialara isyan eden Nejat Önder, "Bu nasıl bir adalet. Gerçeği bilmeden çamur attıkları gibi seçim sandıklarının başına gizli kamera kurmuşlar" dedi.



KILIÇDAROĞLU SESSİZ

CHP Genel Başkanı ile yaptığı görüşmeyi de anlatan Önder, "Ne yazık ki Genel Başkanımızın bir süre yanında oturdum, ancak gittiğime pişman oldum.

İlgisiz ilgisiz oturdu suratıma baktı. Bu partide ne ararsan var, rüşvet, tehdit, şiddet, adaletsizlik, işten atma tehdidi, mobingle seçim kazanıyorlar. Bu adalet mi bunun neresi adalet? Genel Başkan Kılıçdaroğlu 'Kaset ve belgeleri Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'e ver' dedi. Ben de 'Sayın Genel Başkanım Bingöl taraf. Bunlarla beraber olduğu için olmaz' dedim. Ama ısrarla beni dinlemedi bile. Görüntüleri Bingöl'e vermem için ısrar etti" dedi.



BELEDİYE PARA DAĞITTTI

CHP Genel Merkezi'nin 'belediye başkanları seçimlere müdahil olmayacak' talimatına rağmen Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın bizzat telefonla delegeleri çağırıp oy istediğini de öne süren Önder, "Bu nasıl parti, bu nasıl seçim? Bu seçimde bu CHP'de ne ararsan var. Başkanın danışmanı Remzi Yiğit, İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Özkan Vural ile seçimlerin yapıldığı yerin tam karşısında buluştuğu dükkanda sabah saat 09.03'de bir deste para veriyor.

15-20 dakika sonra tekrar aynı yere gelen Çanakkale Belediye Spor yöneticisi bir deste para alıp, yarısını Hasoto lakaplı birine verip kalan yarısını cebine atıyor. Bu rüşvet alma ve para verme görüntülerini tek tek tespit ettik. Bu görüntülerle ilgili savcılığa başvurduk" diye konuştu.



TEHDİT ETTİLER

CHP'li Önder, seçimi kazanan mavi listedeki CHP'lilerin oyunlarının sadece para dağıtmakla sınırlı kalmadığını iddia etti. Seçim alanına sandıkların başına gizli kamera kurulduğunu ve kimin hangi renkte oy attığının buradan tespit edildiğini belirten Önder, "Kim nereye, hangi renke oy atıyor buradan tek tek net olarak tespit etmişler. Para verdikleri kişileri de 'kamera ile bakıyoruz, ona gören oy atın' diye tehdit etmişler. Bunların rezillikleri bunlarla da sınırlı değil. Ayrıca çalışanlara işten atma korkusu ile oy kullandırdıkları gibi belediye ile iş yapan CHP'li işadamlarını da 'bir daha belediye den iş alamazsın' diye tehdit etmişler. Bunu da nasıl yapıldığının bulunması için savcılığa başvurdum" dedi.



'KASETLE GELMEDİM'

Kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Önder, Deniz Baykal'a yapılan kaset skandalının ardından Genel Başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'na da gönderme yaptı. 40 yıldır siyaset yaptığı CHP'de adalet kavramının yerle bir olduğunu belirten Önder, "Ben kasetle gelmedim ki kasetle gideyim.

Her türlü iftira, rüşvet, yalan, tehdit, mobing, dehşetle dolu ve bir seçim kampanyası karşısında büyük bir kurgunun mağduru olarak sizlere sesleniyorum.

Bu süreçte oyun ve iftiralarla toplumun nasıl yönlendirilmek istendiğini gördük. Ama yine tekrarlıyorum ben bazıları gibi kasetle gelmedim ki kasetle gideyim" dedi.



'BELGELERİ SAVCILIĞA VERDİM'

Mahalle delege seçimlerinde bir grubun seçimde oy kullanacak kişilere baskı ve şantaj yapıp, rüşvet verirken görüntülerinin bulunduğunu ve bunların belge niteliğinde olduğunu kaydeden Önder, belgeleri Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiğini açıkladı.